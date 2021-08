I piccoli comuni, disseminati lungo tutta la penisola, rappresentano uno straordinario patrimonio culturale e artistico. Custodi della nostra storia, la bellezza e autenticità della loro dimensione – contrapposta a quella globale – specie nell’ultimo anno è stata riscoperta dal turismo sostenibile e di qualità.

I borghi costituiscono infatti la spina dorsale del nostro paese, ed è per contribuire alla loro valorizzazione in chiave innovativa che il WMF – il Festival sull’innovazione digitale e sociale realizzato da Search On Media Group – nel 2019 ha attivato “Borghi e Digitale”, un progetto nato dalla volontà di promuovere digitalizzazione e innovazione anche nei piccoli centri, raccontando al contempo il territorio italiano nella sua specificità e unicità.

Da sx a dx: Chiara Appendino (Sindaca di Torino); l’ideatore del WMF Cosmano Lombardo; Eugenio di Sciascio (Vicesindaco di Bari); Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma)

In occasione della nona edizione del Festival sull’Innovazione – tenutosi dal 15 al 17 luglio al Palacongressi di Rimini e online – il progetto dedicato ai borghi si è arricchito ulteriormente grazie alla presentazione ufficiale di HUBitat, la rete di hub territoriali su innovazione e sostenibilità che collega comuni e centri di tutta Italia realizzata per diffondere cultura e formazione sui temi del digitale e dell’innovazione.

Ad oggi, la rete conta 15 realtà coinvolte e vede come capostipite il polo di Monasterace (RC), sulla costa Jonica. Il maniero medioevale icona del borgo, grazie alla collaborazione tra Search On Media Group e il comune calabrese della locride, si trasformerà in Castello digitale e sarà acceleratore di imprenditorialità e di innovazione. Offrirà infatti percorsi di incubazione per startup e nuovi progetti di business, empowerment femminile, mostre di progetti digitali a impatto sociale. E poi, coworking e una scuola di formazione gratuita sul digitale aperta a tutta la cittadinanza per formare gli imprenditori del presente e de futuro.



Allo stesso modo, sul territorio nei prossimi mesi verranno inaugurati gli hub di Salemi (Tp), Nichelino (To), Castelpoto (Bn), Fabriano (An). La nostra penisola sarà così collegata attraverso HUBitat e i suoi hub saranno connessi tra loro, così da costituire un unico acceleratore di innovazione e propulsore dei singoli territori.

Presentato anche in Senato lo scorso 11 marzo durante le audizioni dedicate al PNRR nelle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE, il progetto è solo una delle tante iniziative che nei prossimi mesi arricchiranno l’Innovation Plan che il WMF ha tracciato, anticipando già quella che sarà la decima edizione del Festival all’interno della Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno 2022.

Oltre a coinvolgere borghi e piccoli centri, per valorizzare le eccellenze delle imprese italiane, la ricerca, il genio e la creatività del nostro Paese, il WMF ha inserito nel piano anche una Call for Cities, offrendo alle città aderenti all’iniziativa l’opportunità di realizzare iniziative innovative ospitando gli eventi del WMF e creando così una roadshow italiana dell’innovazione.

Da ottobre 2021, inoltre, i progetti del WMF usciranno anche dai confini nazionali grazie all’inaugurazione dei WMF Worldwide Events, un progetto di cooperazione digitale globale che tocca i 5 continenti e farà tappa in 12 stati con altrettanti eventi “satellite”.

Grecia, Serbia, Croazia, Canada, Cina, Francia, Spagna, Tunisia e Vietnam sono fra le prime destinazioni nel mondo che ospiteranno il format del WMF caratterizzato da eventi di formazione, show, business e networking dedicati all’innovazione digitale e sociale e alla sostenibilità. Gli eventi WMF nel mondo ospiteranno inoltre anche delle Startup Competition, con l’obiettivo di presentare le aziende innovative italiane all’estero e di costruire un ecosistema di imprenditorialità innovativa e sostenibile a livello globale, generando un flusso di idee, progetti e opportunità tra l’Italia e l’estero.