Dai Bonus ISEE alle Agevolazioni per le Forniture di Luce e Gas

Il governo ha introdotto un pacchetto di misure per alleviare il caro-energia, che include un bonus di 200 euro per i nuclei con Isee fino a 25mila euro e un possibile incremento fino a 500 euro per chi riceve già il bonus sociale. È prevista un’estensione di due anni per il passaggio al mercato libero per cittadini e micro-imprese vulnerabili. Sono allocati 600 milioni di euro per le PMI per le forniture di energia, mentre gli energivori beneficeranno di fondi anticipati dalle aste Ets.

Nel corso dell’esame parlamentare, sono emerse novità significative: il bonus elettrodomestici passerà a uno sconto in fattura, anziché attraverso un ‘click day’, con un contributo del 30% fino a 100 euro (200 euro per famiglie con Isee sotto i 25mila euro). Inoltre, è stato previsto lo stop ai pignoramenti immobiliari per soggetti vulnerabili (over 75, disabili e chi ha difficoltà economiche), impedendo esecuzioni per debiti condominiali inferiori a 5.000 euro. I clienti vulnerabili potranno rimanere nel mercato tutelato anche dopo il 31 marzo 2027.

È stato introdotto anche un salvagente per le auto aziendali, escludendo i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 dalla nuova tassazione sui fringe benefit fino al 30 giugno 2025. Sono previsti inoltre 10 milioni di euro nel 2025 per ridurre il costo dell’energia nelle piscine e si riconoscerà ufficialmente la figura del consulente per la gestione delle utenze. Infine, l’utilizzo del maggiore gettito IVA derivante dall’aumento del gas dovrà ricevere il parere delle competenti commissioni parlamentari.