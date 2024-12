D’Agostino rivela a chi presta ascolto alla premier

Roberto D’Agostino ha condiviso in un’intervista il profilo del “cerchio magico” di Giorgia Meloni, includendo i suoi più fidati collaboratori che operano dietro le quinte. Tra questi si segnala la sorella Arianna, Patrizia Scurti, segretaria particolare della premier, e Alfredo Mantovano, scelto per il suo legame con Gianfranco Fini. Mantovano è visto come una figura chiave per la gestione dei rapporti con gli apparati dello Stato, limitando l’influenza di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. D’Agostino descrive Fazzolari come un politico con una chiara visione di destra, che si distacca da quella di Berlusconi.

Fazzolari è percepito da D’Agostino come portatore di un’idea di potere “muscolare e totalizzante”, che non si adatta efficacemente alla realtà istituzionale italiana, dove gli apparati superano i governi. D’Agostino avverte che l’idea di un uomo forte al comando non è sostenibile a Roma, sottolineando l’importanza di mantenere buoni rapporti con il funzionamento degli apparati statali.

Successivamente, D’Agostino critica l’intero governo Meloni, definendo i ministri nel complesso “mediocri”, ad eccezione di Guido Crosetto e dell’ex ministro Fitto. Inoltre, attacca l’atteggiamento vittimista della premier, evidenziando una disparità tra il consenso della sua amministrazione e l’immagine di oppressione che trasmette.

Nonostante il forte supporto mediatico, D’Agostino nota che, tranne poche eccezioni come La7, la maggior parte dei principali mezzi d’informazione è favorevole al governo, come Rai, Mediaset e il Corriere della Sera. Secondo lui, non c’è mai stato nella storia della Repubblica un governo con un consenso così ampio sia tra la popolazione che nei media. Ciò nonostante, Meloni continua a presentarsi come una vittima, un atteggiamento che D’Agostino considera inadeguato rispetto alla situazione attuale.

In sintesi, D’Agostino espone il profilo di un governo caratterizzato da una leadership non supportata da relazioni efficaci con i poteri statali, delineando una critica dura alla gestione e alla strategia comunicativa della presidente del Consiglio.