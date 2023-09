Dagospia svela l’arrivo di un nuovo concorrente del Grande Fratello

Dagospia conferma quel che Davide Maggio aveva anticipato un mese fa: Rosanna Fratello sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello.

“Dandolo Flash”. – Ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia pochi minuti fa. – “Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.

Rosanna Fratello si aggiungerà così agli otto nomi anticipati da TvBlog, tre dei quali confermati anche da Tv Sorrisi & Canzoni che li ha messi in copertina, ovvero: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Alex Schwazer. A loro si aggiungeranno anche l’attore Massimiliano Varrese, il giornalista Giampiero Mughini, la showgirl Samira Lui, la cantante Marina Fiordaliso e l’attore Ciro Petrone.

Dagospia ha involontariamente confermato anche la presenza di Giampiero Mughini pubblicando sul proprio portale una lettera scritta a loro dal giornalista.

“Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico” – le parole della Buonamici – “Sarà quello di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. […] Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione”.