Laura Pausini ha parlato alla stampa delle sue emozioni dopo aver ottenuto una nomination ufficiale per gli Oscar 2021: ecco le sue dichiarazioni anche su Sanremo.

Il periodo d’oro di Laura Pausini continua. Dopo tanti anni sulla cresta dell’onda, la cantante di Solarolo non smette di emozionarsi e di raccogliere i frutti di continui sacrifici, scelte difficili e momenti irripetibili. Da poco ha conquistato un Golden Globe, ma il meglio sembrerebbe ancora dover venire. Ha infatti ottenuto ufficialmente una nomination agli Oscar 2021 per la Miglior canozne originale grazie a Io sì (Seen). Un’emozione straordinaria, raccontata alla stampa in una conferenza stampa virtuale via Zoom. Ecco le sue parole sul possibile Oscar e anche su un futuro Sanremo.

Laura Pausini e le emozioni da Oscar

“Io riempio gli stadi nel mio paese, a casa mia. Sono fiera di essere italiana. All’estero, nonostante il successo ottenuto, non sento le stesse pressioni…“, ha spiegato Laura in conferenza stampa. Anche senza pressioni, però, la sua carriera all’estero sta per vivere un grande salto di qualità: “Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo ‘perché’? Perché sta succedendo tutto a me? Da quel giorno all’Ariston ho deciso di non accontentarmi, di fare sempre di più e meglio. Come un’atleta“.

Laura Pausini

Per la cantante di Solarolo aver vinto un Golden Globe e aver conqusitato una nomination agli Oscar non vuol dire essere arrivati, ma prepararsi a un nuovo inizio: “Sono una donna che sente sempre empatia con quella ragazza di 18 anni che andò a Sanremo. Ancora oggi quando mi chiama Pippo Baudo ho ansia, sono più tranquilla a parlare con Beyoncé. Mi sento piccola oggi come allora, ma a Sanremo lo ero ancora di più rispetto agli Oscar. Il successo che ho ottenuto non me lo so spiegare. In passato sono anche andata da una psicologa perché credevo di non meritarmelo…“.

Laura Pausini conduttrice di Sanremo?

Una delle questioni più importanti toccate nella conferenza riguarda il possibile dopo Oscar. C’è infatti chi l’ha avvicinata a Sanremo. E in effetti non a caso. La cantante ha ammesso che la Rai le ha chiesto di condurre il Festival, ma non ultimamente, bensì qualche anno fa. E lei lo farebbe anche, magari con Paola Cortellesi, sua grande amica. Si divertirebbero sicuramente. Ma sarà molto difficile vederla sul palco dell’Ariston nel 2022: “Di certo non mi occuperei della direzione artistica, perché io sono molto plagiabile: metterei solo i miei amici, e so che non è giusto. Nel 2022 vorrei uscire con un nuovo disco e Sanremo non sarebbe compatibile“.

Di seguito il video di Io Sì (Seen):