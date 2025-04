Dagli anni ’50 tutti vogliono trascorrere l’estate qui

Un film degli anni ’50 ha consacrato Saint Tropez come una destinazione iconica nel mondo del glamour e del cinema. Il mito è nato nel 1956 con “E Dio creò la donna”, che ha reso Brigitte Bardot un simbolo di bellezza e ha trasformato il villaggio di pescatori in un luogo desiderato dalla jet set internazionale. Bardot, innamoratasi di Saint Tropez, ha acquistato la villa La Madrague, accogliendo celebrità durante il suo ritiro dalle scene.

Saint Tropez offre molteplici esperienze di vacanza, dalle serate mondane ai festival culturali, eventi sportivi e concerti. Chi cerca un’alternativa al lusso degli hotel può optare per il glamping, soggiornando immersi nella natura. La cittadina non è solo sinonimo di divertimento, ma possiede anche un ricco patrimonio storico, come dimostra il quartiere di La Ponche e la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption.

I mercati locali, come quello del pesce e quello provenzale, sono perfetti per assaporare i prodotti freschi della regione. Le spiagge di Saint Tropez, come la celebre Spiaggia de la Pamplonne, offrono relax e glamour, mentre la cucina locale è un must: dalle cozze alla provenzale alla famosa Tarte Tropezienne, simbolo della gastronomia locale.

Infine, non si può perdere una partita di petanque, il gioco tradizionale della Provenza, e visitare la Citadelle per scoprire la storia di Saint Tropez. La cittadina è facilmente esplorabile a piedi, ma è consigliabile prestare attenzione al parcheggio in alta stagione. Saint Tropez è accessibile in aereo, treno, nave o auto, rendendola una meta ideale per una vacanza da sogno.