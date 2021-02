I Daft Punk si sono sciolti: dopo 28 anni il duo di musica elettronica ha annunciato lo sciolgimento attraverso un emozionante video su YouTube.

Il giorno che nessun fan di musica elettronica avrebbe voluto vivere è arrivato: i Daft Punk si sono sciolti. Il leggendario duo francese ha annunciato la propria separazione dopo 28 anni, e lo ha fatto con un video emozionante pubblicato su YouTube. Una clip dal titolo Epilogue, brano estratto da Electroma del 2006. Alla fine del video possiamo vedere le date di inizio e fine del loro percorso musicale: 1993-2021.

Daft Punk sciolti dopo 28 anni

Come confermato dalla loro portavoce, i Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni di carriera. Guy-Manuel de Homem Christo e Thomas Banglater proseguiranno le rispettive carriere da soli, dopo aver scritto pagine di storia della musica elettronica, mettendo d’accordo sia il pubblico che la critica.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/daftpunk

Dopo essere nati come Darlin’ nel 1992 insieme a Laurent Brancowitz ed essere stati stroncati dalla critica, in particolare dalla rivista Melody Maker, che definì la loro musica ‘daft punky trash’, il gruppo rinacque l’anno successivo senza Brancowitz, prendendo per nome proprio Daft Punk. E da quel momento cambiarono per sempre la musica elettronica. Di seguito il video di Epilogue:

Le canzoni dei Daft Punk entrate nella storia

Paladini della musica elettronica e del french house, con rimandi agli anni Settanta e Ottanta e alla musica di gruppi come i Kraftwerk, i DP si sono fatti apprezzare in quasi tre decadi per la loro versatilità, senza mai snaturarsi e senza mai perdere di vista la contemporaneità.

Tra i loro più grandi successi ricordiamo Around the World, dall’album Homework, One More Time, da Discovery. E poi ancora la celebrerrima Get Lucky con Pharrell Williams, forse il loro brano di maggior successo in tutta la carriera:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/daftpunk