DAFT PUNK e LEIJI MATSUMOTO: al Cinema ‘Interstella 5555: La Storia del Sistema Stellare Segreto’

Dal 12 al 15 dicembre, arriva al cinema la versione rimasterizzata in 4K di INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM, un capolavoro anime creato dai Daft Punk e Leiji Matsumoto. Uscito originariamente nel 2003, il film racconta la storia di un gruppo musicale alieno rapito da un malvagio individuo con piani oscuri. Interstella 5555 è interamente basato sull’album Discovery dei Daft Punk del 2001, che include brani iconici come “One More Time” e “Harder, Better, Faster, Stronger”. Shinji Shimizu della Toei Animation, che ha prodotto il film, ricorda come "One More Time" fosse popolare e l’orgoglio di lavorare a questo progetto. Essendo un “album visivo”, spesso il film è stato presentato in singoli video musicali, rendendo rara la sua proiezione completa al cinema.

In occasione della proiezione, Discovery: Interstella 5555 Edition verrà ripubblicato in edizione limitata, con artwork originale dell’edizione giapponese, adesivi e una card del Daft Club, diventata un oggetto da collezione. Questa edizione sarà composta da 5555 vinili dorati, 5555 CD numerati e 25.000 vinili neri.

Inoltre, è stato creato un merchandising speciale in edizione limitata dedicato ai Crescendolls, il gruppo animato protagonista di Interstella 5555. Gli articoli sono disponibili nel negozio ufficiale dei Daft Punk. Il brano di punta dell’album, “Veridis Quo”, è stato ampiamente utilizzato anche nella campagna pubblicitaria mondiale di Chanel N°5, diretta da Luca Guadagnino, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi.

L’album Discovery ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il certificato Oro negli Stati Uniti, Platino in Giappone, 2 volte Platino nel Regno Unito e 3 volte Platino in Francia. Inoltre, è stato nominato da Apple Music come il 23° miglior album di tutti i tempi nel 2023. La riedizione offre così un’opportunità unica per ri-scoprire e celebrare un’opera iconica e il suo impatto duraturo sulla cultura musicale e cinematografica.