Dafi soft 6-10 Paia Calze Uomo, Cotone, Senza Elastico, Senza Cucitura, Fascia di Comfort, Fatto in Turchia

Dal marchio

DAFI SOFT è un marchio di calze con sede in Turchia.

Nel mondo che si rinnova e si sviluppa ogni giorno, ti offriamo calzini moderni ed eleganti realizzati con materiali di alta qualità.

Come DAFI SOFT, la sostenibilità e la qualità sono molto importanti per noi, e crediamo anche nello spirito dei colori e nell’importanza del design.

Cosa rende i nostri prodotti unici?

Ogni calza DAFI SOFT è morbida e resistente grazie al suo alto contenuto di cotone o bambù. Inoltre, tutti i nostri calzini hanno una punta senza cuciture per evitare sfregamenti e irritazioni.

Perché siamo fieri di ciò che facciamo?

Vedere che i calzini che abbiamo disegnato vengono prodotti e che le persone amano indossarli è molto prezioso per noi oltre che la nostra più grande fonte di motivazione.

Una taglia non deve andare bene per tutti!

Da DAFI SOFT puoi scegliere la taglia più adatta a te, grazie a taglie separate adatte a ogni individuo.

Acquista i nostri calzini uomo

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,58 x 18,08 x 7,39 cm; 440 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 dicembre 2021

Produttore ‏ : ‎ Dafi soft

ASIN ‏ : ‎ B09GBP161D

Numero modello articolo ‏ : ‎ DS-CB001

Categoria ‏ : ‎ Uomo

OTTIMA VESTIBILITÀ: Abbinabile a qualsiasi Sneakers / Mocassini / Oxford / Scarpe Casual e Eleganti. Vestibilità perfetta con manchette comfort. Adatto per Affari, Ufficio, Matrimonio e Abito. Design tinta unita e a righe.

80% Cotone, 17% Poliammide, 3% Elastan

Lavabile in lavatrice

Light

PUNTA SENZA CUCITURE: Tutti i nostri calzini Dafi Soft con punta senza cuciture riducono al minimo l’attrito, prevenendo vesciche e sfregamenti.

QUALITÀ PREMIUM: Le materie prime e il processo di produzione di tutte le nostre calze sono certificate OEKO-TEX standard 100 e testate per le sostanze nocive. Progettato e realizzato in Turchia.

ISTRUZIONI PER LA CURA: Per lavare i calzini DAFI SOFT, capovolgerli prima di metterli in lavatrice. Lavare con ciclo delicato in acqua tiepida, max 30°C (86°F) o fredda, facendo attenzione a evitare candeggina o ammorbidente. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura (non superiore a 30°C (86°F).

19,75€