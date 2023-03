DAFENP Pantaloni Trekking Sci Uomo Invernali Pantaloni da Lavoro Termici Impermeabile Pantaloni Neve Softshell Montagna Escursionismo Caldo All’aperto

Dal marchio

Chi siamo:

DAFENP si dedica a fornire protezione e comfort eccellenti durante le attività all’aperto, offrendo prodotti eleganti, affidabili e durevoli.

Esplorate l’aria aperta e godetevi lo sport.

Pantaloni da sci da uomo

Pantaloni da sci da donna

Come garantiamo la qualità?

Per garantire che i prodotti ricevuti siano in perfette condizioni, effettuiamo controlli di qualità sui nostri prodotti in tutte le fasi di produzione, trasporto e vendita.

Quali sono le occasioni di utilizzo?

Perfetti per le attività invernali all’aperto, come l’escursionismo, il campeggio, lo sci, lo snowboard, l’arrampicata, gli sport su ghiaccio.

Com’è il nostro servizio ?

Se avete domande, non esitate a lasciarci un messaggio e vi risponderemo prontamente. Vi daremo una soluzione soddisfacente.

Pantaloni trekking uomo: la vita regolabile con cintura consente una vestibilità comoda

Eleganti pantaloni da lavoro uomo con una tasca cargo con cerniera sulla coscia, tasche di sicurezza sul davanti e sul retro e un resistente ginocchio

I pantaloni sci uomo impermeabili e antivento con fodera in pile bloccano il vento, respingono l’acqua e la neve e ti tengono caldo e asciutto quando fa freddo

Pantaloni funzionali uomo: perfette per attività invernali all’aperto come trekking, alpinismo, viaggi, trekking, campeggio, caccia, arrampicata, pesca, ciclismo, equitazione ecc.

47,99€