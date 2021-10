Una malattia che lascia il segno anche dentro e può creare una sofferenza che va ben oltre il suo impatto sul corpo. Dai bambini agli adulti, senza distinzioni d’età, chi soffre di dermatite atopica, infatti, paga anche un prezzo sociale molto alto. Lo rivela uno studio italiano pubblicato su Journal of Asthma and Allergy dal quale emerge che 4 adolescenti su 10 dichiarano di essere vittime di bullismo, mentre oltre 3 adulti su 10 di subire discriminazioni sul luogo di lavoro. Uno stigma di cui si parla poco e che – specie in una fase come quella che stiamo vivendo – va superato per restituire anche ai pazienti con dermatite atopica il sollievo di avere una vita sociale. Il tema dell’inclusione è al centro di un’iniziativa lanciata da Sanofi in occasione della Giornata Nazionale della Dermatite Atopica 2021. Si tratta di “Dado e Adele. Due amici per la pelle”, una serie animata che vuole raccontare l’impatto della malattia sulla vita di tutti i giorni dei due protagonisti, seguiti nel loro percorso di vita, dall’adolescenza all’età adulta, e informare sui corretti stili di vita che possono aiutare a gestire la malattia.

Quanto incide la malattia sulla quotidianità

In Italia ci sono almeno 35 mila pazienti, di cui circa 8 mila affetti dalla forma grave della malattia. Oltre il 50% delle persone che hanno risposto al questionario dichiara che la propria qualità di vita è influenzata dalla malattia e quasi il 70% considera la dermatite atopica un limite alla propria quotidianità. Un peso che si trasforma in giornate di lavoro o studio perse – 17,1 giorni in media all’anno per gli studenti, 10,9 in media per i lavoratori – e nel fenomeno del presenteismo (recarsi a scuola o al lavoro anche se debilitati e stanchi) – 19,5 giorni in media all’anno per gli studenti, 13,1 in media per i lavoratori. “La presenza di una patologia cronica, di per sé, può causare sofferenza nel paziente: i sintomi e le restrizioni che essi impongono, la necessità di assumere una terapia e di modificare le abitudini, la percezione della propria vulnerabilità, sono aspetti con i quali il paziente si confronta quotidianamente e che deve imparare a gestire”, spiega Ilaria Baiardini, psicologa e psicoterapeuta.

Dalla pelle all’anima

Ma a subire i danni della dermatite atopica è anche la psiche dei pazienti. “Questa malattia, per le sue caratteristiche cliniche, può alterare il benessere psicologico del paziente, per diversi motivi”, prosegue la psicologa. “Essa è caratterizzata da prurito persistente e dolore acuto, sintomi fastidiosi e particolarmente pesanti, che alterano il sonno, rendono nervosi ed irritabili, con inevitabili ricadute sulle performance scolastiche e lavorative. Inoltre, la presenza di e presenza di lesione cutanee e segni visibili può determinare vergogna ed imbarazzo nel paziente, con un effetto sull’immagine di sé e sull’autostima”.

Dado

L’impatto sulla vita quotidiana

E poi ci sono le limitazioni che la malattia provoca a cascata sulla vita di tutti i giorni. I dati di letteratura, infatti, dimostrano come in particolare la deprivazione del sonno, in particolare, metta i pazienti a maggior rischio di incidenti di varia natura o di infortuni lavorativi. “Soprattutto a causa del prurito persistente, del dolore acuto, della difficoltà a dormire, della presenza di lesioni cutanee e diminuzione della capacità di barriera naturale della pelle, oltre agli evidenti problemi derivanti dalla deformazione del proprio aspetto, ogni attività quotidiana, lavorativa, familiare o ricreativa, può venire fortemente compromessa”, spiega Lucia Cattani, portavoce di ANDeA. “È quindi importante che si parli di questo problema, per ottenere una maggiore tutela sociale, attualmente assai carente, e, più in generale, per abbattere le barriere che possono portare alla depressione e all’isolamento”.

“Dado e Adele: due amici per la pelle”

Per sconfiggere le discriminazioni e aumentare la conoscenza e la consapevolezza sulla dermatite atopica, Sanofi lancia una serie animata che racconta la vita di due amici alle prese con una malattia dal forte impatto fisico, emotivo e sociale, dall’adolescenza all’età adulta. “Questa campagna di sensibilizzazione – dichiara Baiardini – ha il merito di creare un’attenzione condivisa sulla dermatite atopica. Si tratta di un’occasione preziosa innanzitutto perché aiuta ad aumentare il livello di consapevolezza rispetto ad una patologia della quale si parla poco, fornendo informazioni chiare, accessibili e corrette dal punto di vista scientifico. E poi perché dà ai pazienti l’opportunità di vedere riconosciute e legittimate le difficoltà della loro esperienza di malattia, permettendo di non essere bloccati da emozioni come la vergogna, che rendono difficile affrontare la situazione”. La serie è disponibile sul sito “ Dermatopia.it ”.

Informarsi con intelligenza

Quest’ultima iniziativa, fa parte di un percorso iniziato già da tempo e che si pone l’obiettivo di fornire informazioni affidabili. Spesso il desiderio di trovare una soluzione ai disagi causati dalle malattie, induce pazienti e familiari a cercare informazioni online, il ‘luogo’ più facilmente raggiungibile. Ma è proprio online che si può incappare nelle pericolose fake news che danno false speranze e possono indurre in errore. Proprio per soddisfare il bisogno di informazioni scientificamente valide, è nato Dermatopia.it , portale di riferimento per questa patologia in Italia in cui operatori sanitari, pazienti e caregiver possono trovare i più recenti aggiornamenti scientifici e le informazioni necessarie per la gestione di questa patologia.

Adele

iDa, l’assistente personale

Tra i servizi del portale, si trova iDA , una vera e propria assistente personale che aiuta i pazienti nella ricerca del centro specializzato più vicino e li supporta nella prenotazione di una visita dermatologica. Inoltre, attraverso la funzione “Trova Centro” è possibile localizzare su mappa i centri di riferimento per la gestione della DA presenti sul territorio nazionale. Ma non di sola lettura si vive e spesso le informazioni arrivano meglio a destinazione grazie alla condivisione di esperienze con la patologia e con il suo impatto sulla vita di tutti i giorni, anche se a distanza. Proprio per questo nel 2021 è stato realizzato il ciclo di incontri virtuali “Mi stai sulla… pelle” per rispondere ai dubbi più comuni riferiti alla dermatite atopica e supportare nella quotidianità le persone che convivono con questa patologia.

Un premio alle idee utili a chi soffre di dermatite topica