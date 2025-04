DADA’ presenta il suo nuovo concept album ‘Core In Fabula’

DADA’ torna il 25 aprile con l’album “CORE IN FABULA”, composto da 16 brani pubblicati in tre capitoli: il 25 aprile, il 9 maggio e il 23 maggio. L’album è disponibile in preorder su dadaracconta.com. Con questo lavoro, DADA’ esplora la sua identità artistica, caratterizzata da una molteplicità di stili e racconti. Le canzoni presentano fiabe inventate dall’artista, trasportando l’ascoltatore in mondi grotteschi e poetici, che oscillano tra l’infanzia e l’età adulta.

DADA’ è coinvolta anche nella direzione creativa visiva del progetto, realizzando videoclip per ogni brano insieme a Byron Rosero e collaborando con la fashion designer Daria D’Ambrosio per i costumi. L’artista descrive la fiaba come un rifugio emotivo e sociale, evidenziando l’importanza della narrativa nel conoscere e accettare se stessi. La sua ispirazione proviene dal popolo e dalle esperienze umane, rendendo l’album una riflessione sulle miserie e i prodigi della vita quotidiana.

In “CORE IN FABULA”, DADA’ mescola cantautorato, elettronica, tradizioni mediterranee e folk, affrontando temi inclusivi e autobiografici. Le canzoni sono scritte e prodotte da DADA’ con la collaborazione di Retrohandz, Milano Mobster, Luigi Scialdone, Pasquale Di Lascio e il gruppo popolare napoletano Ars Nova. L’album sarà presentato in anteprima live il 22 maggio al Teatro Bolivar di Napoli, in un evento che unisce musica, racconti e costumi, offrendo un’esperienza teatrale unica.