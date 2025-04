DADA: Il Primo Capitolo dei Suoi Infinito Mondi Fiabeschi e Sonori

È uscita la prima parte di “CORE IN FABULA”, il nuovo progetto discografico di Dadà, artista partenopea con uno stile ibrido e in evoluzione. Questo concept album, composto da sedici tracce, si presenta come un viaggio iniziatico nei mondi della fiaba e della memoria popolare.

“CORE IN FABULA” rappresenta un percorso artistico che unisce musica, narrazione e immaginario visivo. Ogni brano è accompagnato da un videoclip diretto da Dadà, con costumi realizzati dalla designer Daria D’Ambrosio, creando un’esperienza immersiva. L’artista invita l’ascoltatore a sospendere l’incredulità, esplorando emozioni archetipiche.

Le fiabe in quest’album oscillano tra reale e immaginario, attingendo dalla tradizione popolare napoletana e mescolando sonorità contemporanee, inclusi cantautorato, elettronica e folk mediterraneo. Il progetto si configura come un mosaico culturale, dove la lingua napoletana diventa strumento di un racconto universale, rileggendo la tradizione con sensibilità moderna.

La tracklist iniziale comprende sei brani, ognuno racconta una storia autonoma. “C’era una volta l’anima mia” introduce l’album come un rito sonoro, mentre “Madonna nera” fonde sonorità gipsy e mediterranee in una potente narrazione. “‘Nguento” risveglia la leggenda delle streghe di Benevento, e “Curatella Qua Qua Qua” ritrae la sagace Rafilina. “Tango Touché” riflette sull’amore e “Serpa” narra il dolore di una donna vittima di violenza.

Dadà, con “CORE IN FABULA”, segna una significativa evoluzione artistica, offrendo un’esperienza sensoriale. L’album sarà presentato live il 22 maggio al Teatro Bolivar di Napoli, in un evento unico.