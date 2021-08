Il mese scorso DaBaby durante un concerto a Miami ha vomitato delle frasi disgustose: “Se non ti sei presentato oggi con l’HIV, l’AIDS, o una di quelle malattie mortali a trasmissione sessuale, che ti faranno morire in due o tre settimane, allora alza l’accendino del tuo cellulare… se non state succhiando un ca**o nel parcheggio, accendete le luci del cellulare“.

Contro le schifose parole del rapper si sono scagliati diversi artisti, da Anitta, Madonna, Demi Lovato e Dua Lipa ad Elton John. Eppure qualche giorno fa DaBaby ha preso in giro i colleghi che l’hanno criticato accusandoli di vole aumentare i loro follower grazie a questa polemica ed ha fatto intendere di pensare quello che ha detto.

Adesso però il signorino è stato escluso da diversi eventi che aveva in programma: il Day N Vegas music festival, il NYC’s Governors Ball music festival e il Lollapalooza. E indovinate dopo queste batoste cosa è successo? Sono arrivate le prevedibilissime scuse!

PS: Qualcuno dica a Dua Lipa che le sue parole contro DaBaby sono condivisibili, ma che il video e la traccia in ft con l’omofobo sono ancora on line. Fare come Lady Gaga ‘Do What You Want‘ ft R Kelly renderebbe la sua posizione più credibile.

Mancava giusto ‘ho tanti amici gay’.

DaBaby has been dropped from the NYC’s Governors Ball music festival lineup only one day after Lollapalooza:

“We welcome and celebrate the diverse communities that make New York City the greatest city in the world.” pic.twitter.com/Ig4utMAcQ9

— Pop Crave (@PopCrave) August 2, 2021