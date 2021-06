YouCare è una t-shirt con sensori inglobati nel tessuto, senza componenti metallici, in grado di rilevare i nostri parametri bio-vitali e di trasmetterli via 5G. Nasce dalla collaborazione tra AccYouRate, un’azienda italiana, e il gigante tecnologico cinese Zte ed è stata presentata al Mobile World Congress a Barcellona, tra le più importanti fiere del settore TLC in Europa e nel mondo, che torna in versione ridotta dopo un anno di stop a causa dell’emergenza Covid.

Il progetto di AccYouRate e ZTE rientra in un settore, quello dello Smart Clothing, in grande sviluppo. La previsione di andamento del mercato, per i prossimi anni, mostra un aumento del 180 per cento della domanda. YouCare è tessuta in un polimero intelligente, in grado di rilevare parametri come elettrocardiogramma, respiro, componenti del sudore, sforzo muscolare, temperatura e di trasmetterli per tutte le successive elaborazioni in 5G. È in grado di monitorare la salute, lo stress, i comportamenti di vita attivi, migliorando la sicurezza e la qualità della vita di lavoratori, sportivi, anziani: in questo senso la tecnologia 5G consente una risposta veloce agli eventi critici e di prevenzione. I parametri bio-vitali di YouCare vengono inviati a una centralina miniaturizzata che registra i dati, li converte in formato digitale, inviandoli grazie al 5G ad una piattaforma bidirezionale che li trasmette allo smartphone o allo smartwatch dell’utente e a una unità remota che ne analizza i valori con un software medico.

l’idea

Questa tecnologia apre la porta a nuovi servizi di tutela della salute nei settori della telemedicina, del lavoro, dello sport e del benessere della persona in generale. “È un’invenzione che cambierà la vita e la qualità dell’assistenza domiciliare e remota ai molti cittadini che hanno problemi di salute e alle persone vulnerabili affette da malattie croniche, garantendo accessibilità ai servizi di assistenza e supporto del nostro network nazionale e internazionale – ha spiegato Francesco Rocca, Presidente di Croce Rossa Italiana, e Presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa. “Lavoriamo al progetto dal 2018 – ha aggiunto – e poter presentare oggi i risultati di questa importante sperimentazione, nata nel momento più difficile dell’emergenza Covid, ci permette di pensare con orgoglio al cammino fatto finora e di guardare al futuro con la speranza e la certezza di aver dato dimostrazione dell’impegno, capacità e dedizione del network Croce Rossa, nell’utilizzo e nella diffusione delle nuove tecnologie al servizio della persona e della società”. Alla presentazione hanno partecipato anche i vertici di Zte. “Siamo particolarmente orgogliosi di essere partner di questa straordinaria innovazione – ha dichiarato Xiao Ming, International Business President del colosso cinese delle telecomunicazioni – siamo fermamente convinti che la nostra tecnologia 5G sia la chiave per un miglioramento della qualità della vita”. Mentre Hu Kun, Ceo di Zte Italia e ed Europa Occidentale ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le aziende italiane. “Intendiamo continuare a dare il nostro contributo allo sviluppo tecnologico a matrice italiana e di valenza globale” ha detto, “Per questa ragione, a cominciare dal prossimo autunno, avvieremo su YouCare una azione di test all’interno del nostro Centro di Innovazione e Ricerca sul 5G situato a L’Aquila”.