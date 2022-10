Le migliori canzoni di Usher: da Yeah! a U Remind Me, i brani più apprezzati del cantautore, ballerino e attore statunitense.

Usher Raymond IV è una delle figure più iconiche nella storia della musica popolare. Indubbiamente, è stato uno dei migliori interpreti degli ultimi 25 anni. Da quando è esploso sulla scena, da adolescente, Usher è diventato uno degli artisti di punta di LaFace Records. Nella sua carriera di successo, il cantautore ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui 18 Billboard Music Awards e 8 Grammy Awards. È uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Come cantante e performer dal vivo, Usher ha influenzato un’intera generazione di artisti R&B /Pop.

Yeah! – 2004

Dopo che il processo di registrazione fu completato sul suo LP Confessions, i dirigenti dell’etichetta risposero che il progetto era pieno di materiale straordinario, ma mancava di un forte singolo principale. Tornando al tavolo della creatività, Usher chiese aiuto alla produzione di Lil Jon. Aggiungendo Ludacris al mix, venne fuori Yeah! e il resto è storia. Il video:

Con un approccio musicale minimalista, Yeah! è diventata più di una canzone. È stato un evento globale, in quanto l’artista ha incorporato, in questa traccia, crunk e R&B, che Lil Jon ha definito come “Crunk & B“, nella composizione di una delle sue canzoni. Pubblicato come primo singolo Confessions, il brano è diventato un fenomeno culturale, in cima alla classifica Billboard Hot 100 per 12 settimane consecutive, vendendo oltre quattro milioni di copie.

You Make Me Wanna – 1997

Usher non aveva ancora raggiunto il successo che lui e la sua etichetta avevano immaginato al momento dell’uscita di questa canzone. Iniziando una nuova collaborazione con Dupri a 18 anni, You Make Me Wanna fu il singolo più importante che Usher desiderava disperatamente. È stato il suo primo successo in top ten, raggiungendo la posizione n. 2 nella classifica Billboard Hot 100. Il video:

Co-scritto e prodotto da Usher, Dupri e Seal Jr., la canzone racconta la storia di Usher che si innamora della donna del suo migliore, creando un triangolo amoroso. Con il suo caratteristico uso di chitarra acustica e hi-hat in tandem con l’appassionata performance vocale di Usher, la canzone aveva tutti gli ingredienti necessari per un classico R&B.

Burn – 2004

Burn è l’inno definitivo della fine di una relazione che viene interrotta irreparabilmente. Con estremo pathos, Usher offre una performance straziante su quando l’amore si trasforma in sgomento. Scritto da Usher, insieme a Dupri e Cox, che lo hanno anche prodotto, Burn funge da sbirciatina nella psiche di Usher che stava attraversando lotte pubbliche e personali nella sua relazione con Chili. Il video:

Burn è stato un successo mondiale. Ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Hot 100, rimanendovi per otto settimane non consecutive e ha raggiunto la n. 1 anche nel Regno Unito. Burn è il tema centrale dell’album Confession. A volte, tutto ciò che puoi fare è lasciarlo bruciare.

U Got It Bad – 2001

Il secondo singolo di 8701, You Got It Bad, racconta la difficoltà che si incontrano nel non riuscire a superare un amore passato. Fu co-scritto da Usher, Dupri e Cox, che produsse la traccia. Secondo Dupri, lui e Usher erano in studio a lavorare sulla musica per l’album, ,a l’attenzione di Usher fu distolta da una donna che si trovava in studio. Non riuscendo a convincere Usher a concentrarsi, Dupri rimandò la sessione. Questo incidente diventò l’ispirazione per la canzone. Il video:

Dupri compose il testo con l’idea che sarebbe stato un enorme successo per l’album e così fu. U Got It Bad è un pezzo forte, una classica canzone R&B contemporanea. È diventato il suo terzo singolo ad raggiungere la posizione numero uno delle classifiche pop.

U Remind Me – 2001

Dopo una pausa di tre anni, Usher si preparava a fare il suo ritorno sulla scena musicale. U Remind Me fu il primo singolo estratto dal terzo album 8701. Fu scritto da Anita McCloud e Edmund Clement e prodotto dal leggendario Jimmy Jam e Terry Lewis. La canzone parla di un uomo che incontra una donna da cui è attratto: il ragazzo, però, decide di non iniziare una relazione con lei perché la donna gli ricorda la sua ex ragazza, con la quale ha appena rotto. Il video:

Una traccia mid-tempo, U Remind Me è stato il ritorno perfetto per il cantautore, in quanto mostrò la sua crescita come artista, decretandolo, inoltre, come voce principale dell’R&B contemporaneo. Il brano raggiunse la posizione n. 1 nelle classifiche pop e – alla fine – gli valse un altro Grammy. Usher era tornato.