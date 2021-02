Le migliori canzoni di Shakira: da Whenever, Wherver a Waka Waka, i brani più significativi della discografia della popstar latina.

Shakira era già una grande star latina quando è entrata nelle classifiche pop statunitensi nel 2005 con il suo singolo La Tortura. Da allora, la cantante e compositrice pop ha pubblicato una serie di successi in inglese e in spagnolo ispirati alla musica rock, dance e reggaeton. Scopriamo insieme le 5 canzoni più belle della sua discografia.

Shakira

Shakira, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Whenever, Wherever, primo singolo tratto dal primo album in lingua inglese di Shakira, Laundry Service. È diventato il suo singolo di successo nei mercati in lingua inglese di tutto il mondo, raggiungendo la posizione numero 2 nel Regno Unito e la top 10 negli Stati Uniti. È stata registrata anche una versione in lingua spagnola intitolata Suerte.

Il video di Whenever, Wherever:

Passiamo a Waka Waka (This Time for Africa) canzone ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA 2010. Il brano è basato su una canzone intitolata Zangalewa, un successo del 1986 del gruppo camerunense Golden Sounds. La registrazione della cantante latina combinava suoni latini e africani e il risultato fu un enorme successo mondiale. Shakira ha eseguito “Waka Waka (This Time For Africa)” dal vivo sia all’apertura che alla chiusura della Coppa del Mondo. Con oltre quattro milioni di vendite in tutto il globo, la canzone è la più grande hit di tutti i tempi legata ai Mondiali.

Il video di Waka Waka:

C’è, poi, Underneath Your Clothes, secondo singolo dall’album di Shakira Laundry Service. Il video della canzone, diretto dal fotografo di moda, Herb Ritts, descrive in modo toccante la solitudine di Shakira in qualità di artista in tour.

Il video di Underneath Your Clothes:

Shakira, Can’t Remember to Forget You e La Tortura

Andiamo avanti con Can’t Remember to Forget You. Questa collaborazione con Rihanna è stata pubblicata come singolo principale, tratto dal decimo album in studio di Shakira. La canzone fonde influenze rock e reggae. Il brano ha scalato le prime dieci posizioni nelle classifiche dei singoli pop di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, ha raggiunto la posizione numero 15.

Il video di Can’t Remember to Forget You:

Ultimo – ma non meno importante, anzi – c’è La Tortura, singolo in lingua spagnola più venduto negli Stati Uniti, con oltre un milione di copie digitali. La canzone – interpretata con Alejandro Sanz – ha trascorso 25 settimane in cima alla classifica Hot Latin Songs. La Tortura è stata nominata ai Latin Grammy Awards come Canzone dell’anno e Registrazione dell’anno ed è stata anche la prima canzone in lingua spagnola a ricevere nomination agli MTV Video Music Awards.

Il video di La Tortura: