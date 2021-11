Da When Love Takes Over a Titanium, le più belle canzoni della discografia di David Guetta, dj francese amato in tutto il mondo.

David Guetta sforna successi da decenni ormai. Il DJ francese, infatti, è conosciuto come uno dei più grandi disc jockey del mondo. Tra i suoi più grandi successi, possiamo annoverare When Love Takes Over, brano realizzato con Kelly Rowland, 2U con Justin Bieber, Titanium con Sia e, naturalmente, Heartbreak Anthem con Poco Mix. Oltre ad essere uno dei DJ più pagati al mondo della musica dance – esibendosi ai festival e avendo una residenza a Ibiza – David ha conquistato le piste da ballo di tutto il mondo. Scopriamo insieme i suoi migliori brani.

David Guetta e Zara Larsson

When Love Takes Over – con Kelly Rowland (2009)

David Guetta ha ottenuto la sua prima posizione numero 1 nel Regno Unito con When Love Takes Over nel 2009. La collaborazione, con l’ex cantante delle Destiny’s Child, Kelly Rowland, fu pubblicata come singolo principale del suo quarto album in studio, One Love. Il video:

Sexy Chick – con Akon (2009)

Il DJ francese ottiene la sua seconda posizione numero 1 nel Regno Unito con Sexy Chick dopo il medesimo successo di classifica di When Love Takes Over. Il singolo fu incluso nell’album One Love di David e ha spopolato in tutto il globo. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, la canzone fu scritta in una sola notte dopo l’incontro dei due artisti a un concerto. Il video:

Gettin’ Over You – con Chris Willis, Fergie and LMFAO (2011)

Nonostante sia francese, David non riuscì ad ottenere la posizione numero 1 nel suo paese d’origine fino a quando non pubblicò Gettin’ Over You nel 2010. Il singolo scalò le classifiche in un certo numero di altri paesi, incluso il Regno Unito. Fu certificato disco d’oro nel Regno Unito, visto che riuscì a vendere 400.000 copie. Il video:

Where Them Girls At – con Flo Rida e Nicki Minaj (2011)

Originariamente intitolato Where Dem Girls At, questo singolo del 2011 fu un successo mondiale per il DJ francese. Per cominciare, Flo Rida fu l’unica collaboratrice della canzone: tuttavia, dopo che Nicki Minaj fu contattata, il rapper la ascoltò e decise di registrare alcune voci per il brano. Il video:

Titanium – con Sia (2011)

Titanium fu scritto da Sia, David Guetta, Giorgio Tuinfort e Afrojack, diventando un altro singolo da numero 1 per il DJ francese. Questa è stata la prima traccia che ha visto una collaborazione tra David e Sia. Da quando hanno pubblicato la canzone, hanno continuato a lavorare insieme su una serie di brani nel corso degli anni, tra cui Flames. Il video: