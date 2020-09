Avicii, le canzoni migliori: da Wake Me Up a Waiting For Love, i brani più significativi della carriera del DJ svedese, scomparso nel 2018.

Nel 2018 il mondo della musica ha perso un artista molto prezioso. Parliamo di Tim Bergling, conosciuto al grande pubblico con il nome Avicii. Anche se è passato del tempo dalla sua scomparsa, i fan e i suoi coetanei non riescono a smettere di ricordarlo. Il produttore e DJ svedese, infatti, ha realizzato dei brani belli e ballabili, che ancora si sentono in giro. Una carriera finita troppo presto, che ricordiamo nelle sue cinque più belle canzoni.

Avicii: le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Wake Me Up, brano contenuto nell’album True del 2013.

È una delle canzoni di maggiore successo del DJ svedese. Il brano ha innalzato la sua carriera a un livello completamente nuovo, totalizzando oltre 1,6 miliardi di visualizzazioni su YouTube, scalando – nel contempo – le classifiche di tutto il mondo.

Passiamo, poi, a Levels, singolo pubblicato dall’artista nel 2011.

Sicuramente, almeno una volta nella vita, abbiamo ascoltato questa canzone in un bar o per strada. Con un video che ha attirato molta attenzione, la traccia ha scalato le classifiche di tutto il mondo ed è stata caratterizzata da un mashup con uno dei più grandi successi del decennio: Somebody That I Used To Know di Gotye. Raggiungendo la prima posizione nelle classifiche dance britanniche e statunitensi, è diventata una delle tracce preferite del dj scandinavo.

C’è, poi, Hey Brother, canzone presente nell’album True del 2013.

Uno dei brani di maggior successo di Avicii, Hey Brother, è salito in cima alla UK Dance Chart e ha raggiunto la posizione numero 2 nella UK Singles Chart. Trascorrendo ben 22 settimane nella lista delle prime 40, la sua immensa popolarità è segnata dai 600 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Avicii, I Could Be The One e Waiting For Love

Proseguiamo con I Could Be The One, brano contenuto nell’album Stories, pubblicato nel 2015.

Scommettiamo che conoscete bene questa traccia. Prodotta insieme a Nicky Romero, il brano è entrato nella Top 10 di numerose classifiche ed è diventato uno dei preferiti nella scena dei club.

Infine, citiamo Waiting For Love, che fa parte anch’essa dell’album Stories del 2015.

Presentato per la prima volta all’UMF nel 2015 insieme a Maritn Garrix, il brano ha ricevuto un’incredibile accoglienza in tutto il mondo. Con i multipli numeri 1 in varie classifiche europee, la traccia ha raggiunto la posizione numero 6 nella classifica UK Singles e la settima nella US Hot Dance Songs.

