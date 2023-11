Da violenza su donne a cyberbullismo, se ne parla a 'Libri&spritz' a Roma in Municipio XIV

Il Municipio XIV con l’Associazione Levi-Montalcini Onlus in collaborazione con Libri&spritz organizza un’importante rassegna diffusa di musica, libri e teatro. Un Festival di arte all’aperto che affronterà quattro importanti tematiche. Dalla violenza contro le donne al cyberbullismo, dal turismo e lo sport alla musica. Tante le artiste e gli artisti che si alterneranno per un programma ricco e variegato che coinvolgerà un pubblico transgenerazionale. Teatro, musica, libri, incontri, all’aperto, nei parchi e nelle piazze, per condividere arte e bellezza per tutti. Sotto casa, trasformando i luoghi abituali in luoghi speciali di cultura e intrattenimento. Pino Acquafredda, Presidente della Commissione Cultura Sport Turismo “Continua l’impegno del Municipio XIV che vuole portare la Cultura in tutti i territori ad iniziare da Primavalle dove in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorderemo Michelle Maria Causo uccisa proprio in questo Quartiere, Rossella Nappini accoltellata a Monte Mario, Giulia Cecchettin e le oltre 100 donne vittime di femminicidio nel solo 2023. Numeri terribili di cui parleremo attraverso approfondimenti misti a momenti teatrali, musicali e laboratori per i più giovani”.

A partire da sabato 25 e domenica 26 novembre nel Parco Dominique Green con l’evento #Nonunadimeno, che vedrà come ospiti d’onore Piera Levi-Montalcini, Pietro Orlandi e sua figlia Rebecca, mentre domenica vedrà protagonista l’attore, regista e scrittore Marco Bonini e tanto altro ancora. La manifestazione “4 temi in 4 piazze” toccherà vari quadranti del Municipio, da Primavalle, a Monte Mario, per concludersi a Ottavia giovedì 30 dicembre nel Parco delle Palme, dove una giornata dedicata alla musica e alle band più popolari del panorama romano chiuderà l’intera rassegna aspettando Capodanno.