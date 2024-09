Da venerdì 27 ‘Portofino d’autore’, tra gli ospiti Salvini, Santanché, Casaleggio, Orlando e Bucci

Dal 27 al 29 settembre 2024, Portofino ospiterà la prima edizione di “Portofino D’Autore”, una rassegna culturale che promette di essere un importante punto di incontro per politica, giornalismo, economia e cultura. Questo evento, patrocinato dal comune di Portofino e organizzato da Vis Factor, si inserisce nel ciclo di incontri D’Autore curato da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, con il supporto dei ministeri della Cultura e del Turismo. Dopo il successo di eventi simili a Ponza e Capri, Portofino si trasformerà in un centro di dibattito politico per un weekend.

L’apertura della rassegna avverrà venerdì 27 alle 18.00 nella famosa Piazzetta, dove Maurizio Belpietro intervisterà Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il programma prevede un confronto sulle tecnologie emergenti, in particolare l’Intelligenza Artificiale, con partecipazioni di esperti del settore, come Davide Casaleggio e Mauro Crippa. Alcuni temi principali includeranno la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo di nuove rotte turistiche, dialogando con Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Inoltre, saranno discusse le sfide economiche che attendono l’Italia e l’Europa, con la partecipazione di Gregorio De Felice di Intesa Sanpaolo.

La prima serata si concluderà con un concerto di Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi. Il giorno seguente, sabato 28, il Castello Brown di Paraggi ospiterà un confronto su Silvio Berlusconi, condotto da Paolo Del Debbio e Gianluigi Nuzzi, incentrato sul libro curato da Del Debbio. La giornata proseguirà con un dibattito politico e culturale che includerà interventi di figure come Andrea Orlando del Pd e Giuseppe Cruciani di Radio24. Si affronteranno temi di attualità e il ruolo della politica in Liguria, con la partecipazione di Giovanni Toti e Marco Bucci.

Domenica 29, nella cornice dei Bagni Cova di Paraggi, avrà luogo un dialogo sulle relazioni e l’amore, con la partecipazione di noti esperti come Stefania Andreoli e Laura Pepe. Valentina Fontana ha descritto l’iniziativa come un progetto culturale ricco di stimoli, volto a esplorare le storie e i processi di cambiamento che attraversano l’Italia, mettendo in luce i protagonisti dell’attualità.