Da una pillola al giorno a un’iniezione ogni due mesi

I farmaci long acting rappresentano un’importante innovazione nella terapia e prevenzione dell’HIV. Recentemente, al Croi 2025 negli USA, è stata confermata la possibilità di sostituire la somministrazione quotidiana di una pillola con un’iniezione ogni due mesi, migliorando così l’aderenza e riducendo lo stigma associato alla malattia, specialmente per le popolazioni vulnerabili. Diversi studi dimostrano l’elevata persistenza dell’efficacia di questi farmaci, sebbene in Italia la loro diffusione sia ancora limitata.

Antonella Castagna, primario dell’UO di Malattie infettive dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, ha evidenziato come l’iniezione intramuscolare di Cabotegravir-Rilpivirina stia diventando il nuovo standard terapeutico. In particolare, lo studio “Cares” ha rivelato che il 95% delle giovani donne in Africa ha ottenuto successo virologico con questo approccio, che si dimostra cruciale per migliorare l’aderenza alle terapie.

Negli ultimi anni, in Italia si è assistito a un incremento delle infezioni, con oltre 2.300 nuovi casi nel 2023. Anche se più di 140.000 persone sono in terapia, solo il 10% utilizza i farmaci long acting. La profilassi pre-esposizione orale, pur essendo efficace, mostra una diminuzione dell’aderenza nel tempo.

L’iniezione di Cabotegravir ha dimostrato un’efficacia doppia rispetto alla somministrazione orale e permette di trattare anche le popolazioni più difficili da raggiungere. L’Ema ha approvato questa profilassi, anche se in Italia è disponibile solo attraverso un programma pilota limitato. I risultati sono promettenti, con alti tassi di adesione e senza effetti collaterali significativi.