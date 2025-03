“Da un mese non cammino, non è un buon momento” il famosissimo parla del tumore e poi si toglie la parrucca: lo studio in lacrime

Sandro Giacobbe, noto cantante italiano, ha condiviso la sua lunga battaglia contro il tumore durante un’intervista a Domenica In. A 75 anni, Giacobbe affronta diverse forme di cancro, iniziando con un carcinoma alla prostata nel 2014, e attualmente si trova a dover combattere un serio problema all’anca che lo costringe a muoversi solo in carrozzina. Ha dichiarato che la terapia non ha avuto gli effetti sperati, rendendo difficile la sua ripresa. Decidendo di rendere pubblica la sua situazione, Giacobbe ha sottolineato l’importanza della trasparenza in un momento così delicato.

La vita del cantante è cambiata radicalmente, ma mantiene un atteggiamento positivo, descrivendo la sua carrozzina come una “Ferrari”. Il supporto della moglie Marina è stato fondamentale: lei ha intrapreso sedute di psicoterapia per affrontare insieme le difficoltà. La loro storia d’amore, iniziata quando Giacobbe cercava una vocalist, ha superato la differenza di età di 27 anni, dimostrando la loro profonda connessione.

I due figli di Giacobbe, Alessandro e Andrea, hanno fornito un grande sostegno, rappresentando una fonte di forza nella sua vita, assieme ai nipotini che portano gioia. La resilienza e la speranza di Giacobbe sono evidenti, poiché esprime il desiderio di tornare a esibirsi, dimostrando che l’amore familiare e l’atteggiamento positivo sono cruciali nel superare le avversità. La sua storia è un messaggio di forza interiore per chi affronta situazioni simili, evidenziando l’importanza della famiglia e della speranza nel percorso di guarigione.