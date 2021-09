Le migliori canzoni di Brunori Sas: da Un errore di distrazione a Kurt Cobain, i brani più belli della carriera musicale del cantautore.

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è un cantautore e musicista italiano che, sin dagli esordi della sua carriera, ha dimostrato di avere talento nel mescolare le parole, realizzando brani dal sapore universale. Dal 2009 ad oggi, ha realizzato 5 album in studio: Vol. 1 (Picicca Dischi) del 2009, Vol. 2 – Poveri Cristi del 2011, Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi del 2014, A casa tutto bene del 2017 e Cip! del 2020. Scopriamo insieme le canzoni più belle della sua discografia.

Brunori Sas

Un errore di distrazione

Un errore di distrazione è un brano, pubblicato come singolo inedito dal cantautore, nel 2020. La canzone è stata utilizzata nella colonna sonora del film L’ospite, arrivato al cinema nel 2018. Il testo della traccia racconta di un amore ormai finito, conclusasi in maniera gentile e delicata, senza drammi, ma con molta consapevolezza. Il video:

Al di là dell’amore

Al di là dell’amore è un brano presente nell’album Cip!, pubblicato nel 2020. Il testo della canzone parla delle nostre idee in merito a quel che definiamo bene e ciò che viene identificato come male, attraverso parole intrise di sarcasmo, rimpianto e amarezza. Il video:

Per due che come noi

Anche Per due che come noi è un brano contenuto nellalbum Cip! del 2020. La canzone rappresenta un brano d’amore, intriso di sincerità, che fa leva su parole ironiche dolci e, al contempo, ricche di schiettezza. Si concentra, inoltre, sulle dinamiche psicologiche e mentali che intercorrono all’interno di una relazione, soprattutto nei legami più duraturi, spesso attraversati da difficoltà ma anche da gioie. Il video di Per due che come noi:

La verità

La verità fa parte dell’album A casa tutto bene, pubblicato nel 2017. Il testo della canzone concentra, come lo stesso Brunori ha sottolineato, “tutte le mie paure e le mie ansie che in quel momento si stavano concentrando proprio perché si avvicinava la data delle registrazioni“. Il video:

Kurt Cobain

Kurt Cobain è un brano presente nell’album Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi del 2014. Come potete facilmente intuire, il titolo della canzone fa riferimento al compianto frontman dei Nirvana. Citando l’artista, il cantautore compie una riflessione sulla fama che si può raggiungere attraverso un percorso professionale e gli effetti che essa può avere sulle persone, le quali possono sviluppare un certo desiderio di voler scoprire cosa c’è oltre le stelle, quindi oltre i propri limiti. Il video: