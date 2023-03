da Tutti i miei sbagli a Istrice

Le migliori canzoni dei Subsonica, band torinese che va dal pop all’elettronica.

I Subsonica sono una fra le più importanti realtà del panorama musicale italiano. Il loro è un sound in grado di valorizzare tutti e cinque i componenti, che spazia dal pop all’elettronica con influenze dal rock e da ogni tipo di musica o suono esistente al mondo. Ripercorriamo insieme la loro carriera attraverso i pezzi migliori.

Le migliori canzoni dei Subsonica

Sono tanti gli album della band, che dal 1997 ha prodotto con continuità dischi con grandi pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana. Ecco i 5 che abbiamo selezionato per voi.

Samuel dei Subsonica

Subsonica: Incantevole

Terzo singolo dell’album Extraterreste del 2015, Incantevole è il primo pezzo che apre la nostra top five. Melodia che ti canticchi anche solo dopo averla ascoltata una volta, testo poetico e raffinato e sonorità che incontrano pop, elettronica e tanto altro ancora. Ecco a voi i Subsonica.

Di seguito il videoclip:

Subsonica: Istrice

Se c’è una cosa che la band torinese ha sempre fatto è valorizzare le loro origini. Torino compare infatti spesso nella storia e nelle canzoni del gruppo. Ne è un esempio Istrice, pezzo scritto nel 2011 ed estratto da Eden, dedicato proprio alla città di Torino.

Ecco il videoclip:

Subsonica: Strade

Altro pezzo storico della band, per il quale dobbiamo fare un salto fino al 1999. La band era in piedi da tre anni, ma produceva già pezzi di grande livello, proprio come questo. Ecco il video di Fuori:

Subsonica: Abitudine

Pezzo più potente, dove le tastiere e la voce di Samuel incontrano proprio le chitarre aggressive di Max Casacci. Sempre del 2005, Abitudine è uno dei brani più coinvolgenti della band. Gustiamoci insieme il video del brano:

Subsonica: Tutti i miei sbagli

Non possiamo che concludere con questa canzone, anzi, la canzone per eccellenza della band torinese. Amanti e non, questo pezzo lo conoscono sicuramente tutti. Era il 1999, quando il gruppo usciva con Microchip emozionale, secondo disco che li avrebbe portati ad un successo incredibile. Ecco il videoclip dell’ultima canzone della nostra top five: