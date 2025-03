Da Trump spettacolo assurdo, bene Zelensky

Bandiere ucraine, italiane ed europee sono sventolate oggi sotto il consolato americano di Milano, dove si è tenuto un presidio contro l’incontro tra il presidente Trump e il presidente ucraino Zelensky avvenuto alla Casa Bianca. La manifestazione, definita “spontanea e non autorizzata,” è stata organizzata da Fabio Prevedello e diversi gruppi di ucraini a Milano. Prevedello sottolinea l’importanza di far sentire la propria voce contro la violazione dei diritti europei e a sostegno del popolo ucraino. L’attivista Tetyana Bezruchenko, attraverso un video sui social, ha invitato chi condivide i valori europei a unirsi alla protesta.

Prevedello ha specificato che la manifestazione non era contro il popolo americano, ma per chiedere a quest’ultimo di esprimere un chiaro sostegno all’Ucraina contro le posizioni del presidente Usa. Il presidente dell’associazione Italia-Ucraina Maidan ha dichiarato l’intenzione di mostrare solidarietà al popolo ucraino, definendo gli americani come un popolo fraterno. Ha anche espresso preoccupazione riguardo alla questione delle terre rare, affermando che vendere l’Ucraina in cambio di queste risorse senza garanzie circa la sicurezza del paese sarebbe stato assurdo. Ha sostenuto che il presidente Zelensky ha fatto bene a rifiutare condizioni inique.

Domani è prevista un’altra manifestazione a sostegno dell’Ucraina, organizzata in collaborazione con Azione, che si terrà in piazza Mercanti.