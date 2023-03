da Think Twice a My Heart Will Go On

Le migliori canzoni di Celine Dion: da Because You Love Me a My Heart Will Go On, i brani più incisivi della carriera della cantante canadese.

Celine Dion è diventata famosa quando ha vinto l’Eurovision Song Content a 20 anni, rappresentando la Svizzera con il suo brano Ne Partez Pas Sans Moi. Negli anni ’90, con l’aiuto del suo manager e del marito Rene Angelil, raggiunse la fama internazionale, pubblicando numerosi album in lingua inglese. Rimane uno degli artisti che ha venduto più dischi al mondo, con oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo. Per celebrare la sua straordinaria carriera, abbiamo selezionato 5 dei suoi più grandi successi.

Celine Dion: le canzoni più amate

Partiamo con Because You Loved Me (dall’album, Falling Into You del 1996): questa canzone è stata scritta da Diane Warren come tema musicale del film Qualcosa di personale. È stata nominata per tre Grammy tra cui Canzone dell’anno, ma purtroppo non ha vinto nessun premio.

Il video di Because You Loved Me:

Il testo della canzone ruota attorno al ringraziamento di una persona amata e fedele, che ha protetto la protagonista per tutta la vita e averla resa quella che è oggi. La Warren disse che la canzone era un omaggio a suo padre.

Passiamo a All By Myself, brano contenuto nello stesso albulm. Questa canzone è stata originariamente pubblicata dall’artista americano Eric Carmen nel 1975, coverizzata da Celine in seguito.

Il video di All By Myself:

C’è, poi, It’s All Coming Back To Me Now che ci fa fare en plein dell’ambum Falling Into You. Questa canzone – scritta da Jim Steinman – è stata ispirata da Cime Tempestose e ha rappresentato il suo tentativo di scrivere “la canzone più passionale e romantica” che avrebbe mai potuto realizzare.

Il video di It’s All Coming Back To Me Now:

Celine Dion: Think Twice e My Heart Will Go On

Menzioniamo Think Twice dell’album The Colour of My Love del 1993. Questa canzone è arrivata in cima alle classifiche nel Regno Unito ed è diventata uno dei dischi più venduti di tutti i tempi.

Nonostante abbia raggiunto il numero uno in molti paesi europei, non è stato un successo in America. È stato co-scritto da Peter Sinfield dei King Crimson e dal produttore di Bucks Fizz, Andy Hill.

Infine c’è My Heart Will Go On, estratto dall’album Let’s Talk About Love del 1997. Tratto dalla colonna sonora di Titanic, questa canzone rappresenta il maggior successo di Celine ed ha scalato le classifiche di tutto il mondo, raggiungendo il primo posto su scala globale. Ha vinto numerosi premi tra cui l’Oscar per la migliore canzone originale e cinque Grammy tra cui Canzone dell’anno. Come lei stessa ha detto, “My Heart Will Go On mi ha dato l’opportunità di essere associata a un classico che vivrà per sempre“.

Il video di My Heart Will Go On: