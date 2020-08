Europe, le canzoni migliori: da The Final Countdown a Tomorrow, i brani più importanti del gruppo svedese.

Negli ultimi 35 anni, gli Europe hanno venduto oltre 20 milioni di dischi, imponendosi come una delle band hard rock di maggior successo al mondo. Eppure, sono principalmente conosciuti per una hit che – dal suo lancio – si è incastonata nelle menti di ogni persona: The Final Countdown.

Tale è stato il fenomenale successo del brano – presente nel terzo album in studio della band – che è schizzato alla posizione numero uno in 25 paesi e ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo. “È strano perché quando parliamo di The Final Countdown nella band“, dice il frontman Joey Tempest, “La vediamo principalmente come una traccia di un album: erano passati più di sei minuti quando la scrivemmo e registrammo“.

Europe, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con The Final Countdown, presente nell’album omonimo del 1986.

Il video di The Final Countdown:

Il brano – scritto da Joey Tempst, ha raggiunto la posizione numero uno in 25 paesi del mondo ed è stato certificato d’oro per le vendite dell’anno di uscita. Il testo del brano fu ispirato da quello di Space Oddity di David Bowie. Fu concepita come canzone di apertura dei concerti, ma i membri della band non si sarebbero mai aspettati un successo simile.

Passiamo a Rock the Night, brano presente nell’album On the Loose, pubblicto nel 1985.

Il video di Rock the Night:

Rock the Night è stata scritta da Joey Tempest e fu pubblicata nel 1985 e fu utilizzato nell’omonimo cortometraggio uscito in quell’anno. Da quando fu rilasciata, la canzone scalò le classifiche di mezza Europa, raggiungendo il 12esimo posto nella Official Singles Chart e il 30esimo nella Billboard Hot 100.

C’è, poi, Supersticious, brano contenuto nell’album Out f this World del 1988.

Il video di Supersticious:

Si tratta di uno degli ultimi singoli di successo del gruppo svedese. Si tratta, inoltre, della prima canzone che fu registrata con Kee Marcello, nuovo chitarrista del gruppo.

Europe, I’ll Cry For You e Tomorrow

Procediamo con I’ll Cry For You, brano contenuto nell’album Prisoners in Paradise del 1991. Si presente come una power ballad, scritta dal frontman della band insieme a Nick Graham, bassista e cantante degli Atomic Rooster. Il gruppo tedesco Edguy ne ha realizzato una cover nel 2004. Di seguito il video ufficiale:

Infine, citiamo Tomorrow, canzone presente nell’album Wings of Tomorrow del 1984. Ecco l’audio:

La copertina dell’album in cui è contenuto il singolo fu disegnata da Peter Engberg e rappresenta un’aquila che indossa una corazza e un elmetto su Marte.

