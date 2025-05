Da The Couple agli altri: i 13 reality italiani chiusi per insuccesso

Il caso di “The Couple – Una Vittoria Per Due”, reality di Ilary Blasi, ha suscitato molto interesse poiché è stato chiuso senza una puntata finale, per decisione di Pier Silvio Berlusconi, insoddisfatto dei contenuti. I concorrenti sono stati estratti dalla Casa senza alcun preavviso. Questo non è il primo flop nella storia dei reality show italiani. Il primo risale al 2001 con “Survivor”, condotto da Benedetta Corbi su Italia 1, chiuso per scarsi ascolti. Nel 2002, “Operazione Trionfo” con Miguel Bosè subì lo stesso destino, affossato da Mediaset, che puntava su “Amici”. “Volere o Volare” di Maria De Filippi fu un altro degli insuccessi di Canale 5.

Negli anni 2000, il boom dei reality portò al lancio di vari programmi, alcuni di successo come “La Fattoria” e “L’Isola dei Famosi”, e altri, come “Reality Circus” e “Unan1mous”, che furono chiusi per ascolti insufficienti. Nel 2007, “Uno, Due, Tre… Stalla!” di Barbara d’Urso si rivelò un disastro, mentre il flop “Italian Academy” di Lucilla Agosti nel 2009 seguita dalla chiusura anticipata di “uMan Take Control” nel 2011.

Infine, si menziona anche il ritorno di “La Talpa” nel 2024 e di “The Couple – Una Vittoria Per Due” nel 2025. Tuttavia, il flop più clamoroso rimane “La Tribù” di Paola Perego, che non è mai andato in onda nonostante la promozione televisiva.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it