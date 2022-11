da The Best a Typical Male

Le canzoni di Tina Turner più belle e famose: da What’s Love Got to Do With It a Typical Male.

Nel corso di una carriera che dura da più di mezzo secolo, Tina Turner si è affermata come una delle grandi interpreti di tutti i tempi. Tra i suoi successi ci sono otto Grammy Awards, un’entrata nella Hall of Fame del Rock and Roll e record di vendite.

La cantante e attrice può anche affermare di essere l’artista solista che ha venduto il maggior numero di biglietti per concerti nella storia. Nonostante le relazioni di alto profilo e un crossover nella recitazione, la qualità delle sue canzoni è stata al centro del successo dell’interprete a stelle e strisce. Ecco alcune delle migliori canzoni di Tina Turner.

Tina Turner: le canzoni più amate

Tina Turner

Partiamo da What’s Love Got To Do With It?: pubblicata nel 1984, è apparsa nell’album Private Dancer e ha segnato una sorta di ritorno della star, dopo aver lottato per affermare la sua carriera da solista.

Il video di Whats’ Love Got To Do With It:

Sarebbe poi diventato il suo singolo di maggior successo, scalando la Billboard americana Hot 100 e raggiungendo la posizione numero 3 nella UK Singles Chart.

La traccia ha ricevuto tre Grammy Awards nel 1985, incluso Record of the Year ed è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 2012.

Proseguiamo con River Deep – Mountain High: scritto da Phil Spector e giudicato dallo stesso Spector come il suo miglior lavoro, il brano è stato registrato usando la tecnica di produzione Wall of Sound.

Il video di River Deep – Mountain High:

Sebbene sia diventato un successo in Europa, è stato un fiasco durante la sua uscita originale negli Stati Uniti.

Tuttavia, ha successivamente ricevuto grandi consensi dalla critica ed è stato nominato da Rolling Stone come la 33esima più grande canzone di tutti i tempi.

Citiamo, poi, We Don’t Need Another Hero che funge da colonna sonora di Mad Max oltre la sfera del tuono, un film in cui Tina Turner stessa ha recitato.

Il video di We Don’t Need Another Hero:

Il brano ha raggiunto la posizione numero due nella classifica Billboard Hot 100 e la numero 3 nella classifica dei singoli nel Regno Unito.

È stata nominata Migliore canzone originale ai Golden Globes e per la migliore esibizione vocale pop femminile ai Grammy Awards.

Tina Turner: The Best e Typical Male

Come non citare, in questa lista, uno dei più iconici brani di Tina Tuner. Parliamo, certamente, di The Best.

Ecco il video di The Best:

Rilasciata da Bonnie Tyler nel 1988, Tina Turner ha pubblicato The Best nel suo album, Foreign Affair e lo ha pubblicato come singolo nel 1989.

La versione della Turner ha ottenuto risultati significativamente migliori commercialmente ed è diventata una delle sue tracce più conosciute e amate.

Concludiamo con Typical Male: il singolo principale dell’album, Break Every Rule del 1986, è noto per il suo coro non convenzionale.

La canzone diventò un enorme successo critico e diede alla cantante e attrice soddisfazioni anche a livello commerciale, raggiungendo la posizione numero 2 nella classifica US Billboard Hot 100 ed entrando nella top 10 in paesi come Germania, Austria, Svizzera e Nuova Zelanda.

Il video di Typical Male: