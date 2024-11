Da Tesei a Proietti: Analisi dei Voti ai Candidati

Urne chiuse in Umbria per le elezioni regionali del 2024. Gli aventi diritto al voto si sono espressi il 17 e 18 novembre per eleggere il nuovo presidente della Regione. I principali candidati erano Stefania Proietti, rappresentante del centrosinistra, e Donatella Tesei, del centrodestra.

I risultati delle elezioni hanno visto Stefania Proietti trionfare con il 51,13% delle preferenze, ottenendo 12 seggi. Donatella Tesei ha ricevuto il 46,17% dei voti, conquistando 7 seggi. Al di sotto delle due candidate principali, Marco Rizzo, sostenuto dall’Alternativa riformista Rizzo presidente e Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto solo l’1,11% senza seggi. Seguono Martina Leonardi di Insieme per l’Umbria resistente con lo 0,53%, Giuseppe Tritto di Tritto presidente Umani Insieme Liberi con lo 0,23%, Giuseppe Paolone di Forza del popolo con lo 0,24%, e Moreno Pasquinelli del Fronte del dissenso con lo 0,28%. Altri candidati come Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l’Umbria e Fabrizio Pignalberi del Quinto polo per l’Italia hanno totalizzato rispettivamente lo 0,24% e lo 0,07%, senza ottenere seggi.

La partecipazione al voto è stata del 52,30%, un dato nettamente inferiore rispetto alle ultime elezioni nel 2019, che si attestava sul 64,69%. I risultati evidenziano quindi un calo nell’affluenza degli elettori in questa tornata elettorale.

La situazione politica in Umbria è rimasta molto competitiva, con il centrosinistra che ha ripreso la guida della Regione grazie alla scelta di Proietti. La vittoria di Proietti conferma le tendenze elettorali che si sono manifestate anche in altre regioni italiane, dove il centrosinistra ha mostrato segni di rinascita elettorale. L’esito di queste elezioni avrà un impatto significativo sulle politiche regionali e sul futuro governo della Regione Umbria.

Questi risultati si collocano in un contesto politico nazionale dove i cittadini mostrano una crescente necessità di cambiare i rappresentanti e migliorare l’efficacia delle politiche locali. Con l’elezione di Proietti, l’Umbria potrebbe intraprendere nuove direzioni nelle sue politiche sociali ed economiche, affrontando le sfide attuali con una nuova leadership.