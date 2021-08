I brani più tristi della storia della musica: da Tears in Heaven a Something in the Way, le canzoni intrise di malinconia e nostalgia.

Non mancano le canzoni tristi nella storia della musica popolare. Gli artisti hanno la tendenza a incanalare i loro dolori nel proprio lavoro, lasciandoci innumerevoli canzoni melanconiche su tutto, dalle rotture alle dipendenze, fino alla morte. Scegliere il meglio di queste canzoni non è un compito facile, ma il compito va comunque svolto. Ecco le 5 canzoni più tristi di tutti i tempi.

Eric Clapton

Eric Clapton – Tears in Heaven

Il figlio di Eric Clapton, Conor, aveva solo quattro anni quando morì precipitando dal 53esimo piano di un edificio di New York, nel 1991. Non molto tempo dopo la tragedia, Clapton e il cantautore Will Jennings scrissero Tears in Heaven come tributo al bambino. Non avrebbero mai immaginato che sarebbe diventato un grande successo, ma in pochi mesi arrivò alla posizione numero due della Hot 100. La canzone apparve, per la prima volta, nella colonna sonora del film di Jason Patric, Rush, ma la versione che la maggior parte delle persone ricorda proviene dallo speciale Unplugged di Clapton del 1992. Il video di Tears in Heaven:

Nine Inch Nails – Hurt

La cover del 2002 di Johnny Cash ha sostanzialmente soppiantato l’originale nel cuore del pubblico. Cash era a un anno dalla morte quando ha realizzato la canzone e ha trasformato la storia dell’abuso di eroina in uno sguardo sulla sua vita, cambiando a malapena il testo. June Carter Cash è apparsa nel video solo tre mesi prima di morire. Senza alcuna contestazione, era l’ultimo capolavoro di Cash e l’epitaffio perfetto. Quando senti Trent Reznor cantarlo oggi, è quasi impossibile non pensare a Johnny Cash. Il video di Hurt:

R.E.M. – Everybody Hurts

Non c’erano molte canzoni dei R.E.M. canzoni con un messaggio così diretto prima di Everybody Hurts. The One I Love è una canzone anti-amore, Gardening at Night ha un testo confuso e, dopo anni, stiamo ancora cercando di capire il significato di Losing My Religion. Ma non c’è dubbio che il messaggio di Everybody Hurts sia proprio lì nel titolo. L’iconico video che mostra persone depresse in un ingorgo è stato girato a San Antonio, in Texas. MTV l’ha mandata in onda per molto tempo nel 1993, rendendola una delle canzoni più famose dei R.E.M. Il video:

Harry Chapin – Cat’s in the Cradle

La radio era piena di canzoni strappalacrime negli anni ’70, ma la hit del 1974 di Harry Chapin, Cat’s in the Cradle, è la regina di tutte. Come sanno tutti coloro che hanno frequentato il campo estivo, parla di un padre troppo impegnato per trascorrere del tempo con suo figlio. Alla fine, il figlio adulto è troppo impegnato per il suo anziano padre. Cominciò come una poesia della moglie di Chapin, Sandy; il padre del suo primo marito era un politico di New York e avevano una relazione tesa. Chapin morì in un incidente d’auto nel 1981 e non ha mai visto crescere i suoi figli, rendendo la canzone in qualche modo ancora più triste. Il video:

Nirvana – Something in the Way

C’è molta scelta tra le canzoni dei Nirvana, al fine di identificare la più triste, ma Something in the Way è forse quella più forte in tal senso. La lenta ballad, che racconta il presunto periodo in cui Kurt Cobain dormiva sotto un ponte ad Aberdeen, nella città di Washington, conclude Nevermind. Registrò la traccia da solo e in acustico e il resto della band ha poi inserito le proprie parti. Il video: