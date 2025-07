Da Spilamberto a Parigi in bici per la solidarietà e inclusione

Due appassionati ciclisti, Eliano Cuoghi di Vignola e Marco Garavini di Spilamberto, hanno intrapreso un emozionante viaggio verso Parigi, percorrendo oltre 1.100 chilometri su due ruote. Partiti il 16 luglio, i due amici non si limitano a vivere un’avventura sportiva, ma intendono anche promuovere una causa importante.

Il viaggio è dedicato all’associazione “Tutto Si Muove”, una Onlus attiva a Formigine, vicino Modena. Questa realtà si occupa di supportare l’inserimento sociale e lavorativo di giovani con disabilità, sia psichiche che fisiche. Attraverso attività di volontariato e iniziative di inclusione, l’associazione offre a questi ragazzi l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e di partecipare attivamente alla vita comunitaria.

Cuoghi e Garavini desiderano utilizzare il loro percorso per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di solidarietà e inclusione. “Attraverso il nostro viaggio vogliamo far risaltare l’importanza del movimento e della volontà, strumenti essenziali per abbattere le barriere e i pregiudizi”, hanno dichiarato i ciclisti.

Con il loro impegno, sperano di attirare l’attenzione su “Tutto Si Muove”, un’associazione che lavora instancabilmente per migliorare la vita dei giovani in difficoltà e per promuovere un messaggio di speranza e positività.