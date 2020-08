Arisa, le canzoni migliori: da Sincerità a Mi sento bene, i brani più importanti della carriera di Rosalba Pippa.

Rosalba Pippa – meglio conosciuta con il nome di Arisa – ha raggiunto il successo di pubblico dopo la partecipazione alla 59esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sincerità.

Da allora ne ha fatta di strada e ha pubblicato in totale sei album in studio, dopo il primo Sincerità: Malamorenò, Amami, Se vedo te, Guardando il cielo e Una nuova Rosalba in città. Scopriamo insieme le 5 migliori canzoni della discografia della cantante potentina.

Arisa, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Sincerità, brano contenuto nell’album omonimo del 2009.

Il video di Sincerità:

Grazie a questo brano, Arisa vinse l’edizione 2008 di sanremolab e, per questo, si presenta a Sanremo 2009 con Sincerità, dove vinse il primo posto nelle Nuove Proposte.

Nel testo, la cantante sottolinea l’importanza di essere sempre sinceri nella coppia, in quanto la sincerità è l’elemento portante di un rapporto, per l’appunto “un elemento imprescindibile”.

Passiamo a Controvento, Contenuto nell’album Se vedo te pubblicato nel 2014.

Il video di Controvento:

Con questo brano, Arisa si aggiudica la vittoria a Sanremo 2014. Scritto da Giuseppe Anastasi, la canzone ha ottenuto anche il limone d’oro in occasione del Radionorma Battiti Live.

Red Ronnie attaccò la cantante, affermando che la traccia era un plagio di Entra nel cuore, canzone di Micol Barsanti.

C’è, poi, La notte, canzone – scritta sempre da Anastasi – presente nell’album Amami, pubblicato nel 2014.

Il video de La notte:

Rispetto alle altre canzoni di Arisa, La notte ha un tono più intimo e parla della separazione della persona amata che si sente maggiormente proprio nel silenzio delle ore notturne.

“Il dolore esiste e ha una sua dignità. Spesso tendiamo a emarginare la sofferenza ma è sbagliato. La tristezza è un sentimento autentico come la felicità ed è giusto parlarne”, ha riferito la cantante secondo quanto riporta musicroom.it.

Arisa

Arisa, Meraviglioso amore mio e Mi sento bene

Avanziamo con Meraviglioso amore mio, brano presente nell’album dal vivo Amami Tour, pubblicato nel 2012.

Il video di Meraviglioso amore mio:

C’è ancora la firma di Anastasi in questa canzone che è stata utilizzata anche da Fausto Brizzi nel film Pazze di me. Infine, citiamo Mi sento bene, canzone presente nell’album Una nuova Rosalba in città.

Il video di Mi sento bene: