Da Serpico a Woody Allen: Un Viaggio tra Cinema e Collaborazioni

È morto a 85 anni l’attore Tony Roberts, noto per le sue apparizioni nei film di Woody Allen, dove spesso interpretava il migliore amico del protagonista, come in “Io e Annie”. La sua morte è avvenuta a Manhattan ed è stata annunciata dalla figlia, Nicole Burley, precisando che è stata causata da complicazioni legate a un cancro ai polmoni. Roberts ha trascorso gran parte della sua carriera tra Broadway e il cinema, risultando un attore versatile e apprezzato. Ha ricevuto due nomination ai Tony Award, il premio teatrale più prestigioso degli Stati Uniti.

La carriera di Roberts ha avuto inizio alla fine degli anni ’60 con piccole parti in televisione e cinema, ma il suo sodalizio con Woody Allen è iniziato con la commedia “Provaci ancora, Sam” nel 1972, seguito poi da altre cinque collaborazioni, tra cui “Stardust Memories” e “Hannah e le sue sorelle”. La sua figura era considerata l’ideale contraltare ai personaggi nevrotici di Allen, contribuendo a rendere le sue interpretazioni più divertenti.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Roberts è stato un grande protagonista a Broadway. Uno dei suoi successi più noti è stata la commedia “The Tale of the Allergist’s Wife” nel 2000. Ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1962 con “Something About a Soldier” e ha continuato a recitare in numerosi spettacoli fino ai primi anni 2000, dimostrando un talento costante e duraturo nel mondo del teatro e del cinema.