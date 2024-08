Da sempre vive in fattoria ma non comprende la sua vera natura

Questo simpatico gatto sembra aver assunto le loro sembianze: vive da sempre in fattoria, nella natura, e pensa di essere uno di loro.

Un gatto nero di nome Trevor è divenuto virale in rete per il suo essere un grande amante del fieno, dell’erba del prato, ma non solo. Se non è qualcosa di realmente straordinario notare un micio che assaggia un po’ di erba di campo, vedere un gatto che trascorre le sue giornate a tu per tu con delle mucche in fattoria adattandosi alle loro abitudini e comportamento lo è sicuramente.

Il gatto Trevor vive da sempre in una fattoria: pensa di essere una mucca

La dolcezza, l’agilità e al contempo quelle che sembrano essere le più “insolite abitudini per un gatto“, fanno di Trevor un felino molto speciale e – al contempo – molto amato dalla sua famiglia di umani quanto dai suoi ammiratori in ascesa su TikTok.

Quando le mucche escono dalla stalla per passeggiare Trevor non perde neppure un’occasione per rimanere al loro fianco. Capita, inoltre – come ha raccontato la sua famiglia di umani – che Trevor sparisca dal loro raggio di azione confondendosi abilmente nella mandria grazie al unico suo modo di interagire con loro.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Il gatto può bere il latte della mucca?

Trevor gioca con loro, passa nella stalla a trovarle e a salutarle una ad una come se queste ultime appartenessero alla sua stessa specie. A volte, quando si avvicinano, sembra quasi che Trevor aspetti il momento adatto per tendersi verso una delle sue migliori amiche, aspettando – al tempo stesso – che una di loro si protenda anch’essa nella sua direzione, proprio come farebbe un felino. “Molto simpatico“, come comportamento, non è vero?

Trevor, il gatto nero e la sua amicizia con le mucche

Anche alcuni esperti di animali si sono espressi – in passato – sulla possibilità di convivenza tra un gatto e una mucca. Non resta che aggiungere, dunque, che l’esempio di Trevor possa essere una delle prove più recenti che si avvicinano a una decisa risposta affermativa sull’argomento.

L’aneddoto riguardante il gatto Trevor che vive in fattoria e sembra comportarsi esattamente come una mucca è stato raccontato più nei dettagli sul profilo di TikTok di @cassialuxe.

@cassialuxe♬ U Can’t Touch This – M.C. Hammer

In molte delle clip condivise sul profilo il gatto nero, dal pelo lucido,(un po’ come questa che trovate qui su, dello scorso luglio) Trevor appare quasi sempre nell’atto di trascorrere del tempo di qualità assieme alle sue amiche a quattro zampe pur continuando a mostrare le sue abilità di felino.