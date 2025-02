Da Sanremo alla Trasformazione: Rinasco dalle Dipendenze

Fabrizio Moro, il noto cantautore romano, è salito alla ribalta grazie al Festival di Sanremo nel 2007 e, da allora, ha intrapreso una carriera versatile nel mondo della musica e del cinema. Nato a Roma il 9 aprile 1975, ha studiato cinematografia prima di dedicarsi alla musica. Il suo primo singolo “Per tutta un’altra destinazione” risale al 2000, seguito dal debutto al Festival di Sanremo con “Un giorno senza fine” nella sezione Giovani. Il suo grande successo arriva con “Pensa”, un brano dedicato alle vittime della mafia, che gli consente di vincere il Premio della Critica nel 2007.

Negli anni, Moro ha pubblicato numerosi album e ha collaborato con artisti come Stadio, Noemi ed Emma Marrone. Con Ermal Meta ha vinto nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”, partecipando successivamente all’Eurovision. Nel 2022, ha ripreso la sua passione per il cinema, debuttando come regista con il film “Ghiaccio”.

La vita privata di Moro è stata segnata da sfide personali; ha affrontato problemi di dipendenza da sostanze tra i 18 e i 27 anni. Dopo la nascita dei suoi due figli, Libero e Anita, avuti dall’ex moglie Giada Domenicane, è riuscito a disintossicarsi. Sebbene il matrimonio sia terminato nel 2019, oggi mantiene un buon rapporto con l’ex moglie, riconoscendo l’importanza di un ambiente sereno per i figli. Nel 2023, si è parlato di un suo possibile flirt con Roberta Marcis, ex concorrente di Miss Italia. La storia di Moro è un esempio di resilienza e reinvenzione sia nella carriera che nella vita personale.