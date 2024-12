Da Sanremo al Capodanno: Un Nuovo Inizio Senza Amadeus

Marco Liorni, conduttore di successo della Rai, si appresta a concludere il 2024 con la conduzione del classico show di Capodanno, L’Anno che Verrà. Questo evento rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera che, quest’anno, ha visto Liorni al timone del game show L’Eredità, dove ha dimostrato di avere le capacità necessarie per essere un protagonista della televisione italiana. La conduzione di L’Anno che Verrà, che prenderà il via domani sera, segna la chiusura di un anno particolarmente significativo per Liorni.

Durante la conferenza di presentazione, Liorni ha espresso la sua volontà di non confrontarsi con il predecessore Amadeus, ma di assumere la responsabilità di offrire il meglio di sé stesso. Ha dichiarato: “Certo che sento la responsabilità, ma non ci penso. Ho già avuto esperienze simili, ed è importante non lasciarsi condizionare da pressioni esterne”. Aggiunge anche che “tutti i conduttori sognano il Festival di Sanremo”, lasciando aperta la possibilità di un futuro coinvolgimento in questo prestigioso evento, soprattutto in vista di un possibile avvicendamento con Carlo Conti dopo l’edizione del festival del 2025.

Liorni ha descritto il 2024 come “professionalmente importantissimo”, permettendogli di raggiungere un picco nella sua carriera. Sebbene non si sbilanci sul futuro, sottolinea che il nuovo anno si vive giorno per giorno, confermando il suo approccio attuale centrato sulla preparazione per lo spettacolo di Capodanno. La sua visione per la serata è chiara: “sarà un’esplosione di musica e gioia, un’onda da cavalcare”.

Nel complesso, Liorni si propone come uno dei volti emergenti della Rai, con la potenziale possibilità di diventare un punto di riferimento per il servizio pubblico. La direzione in cui la Rai intende portarlo è ancora da chiarire, ma le carte in regola sono state messe sul tavolo, e con la sua carriera in ascesa e i successi recenti, Marco Liorni potrebbe davvero diventare il nuovo volto-copertina della rete pubblica nei prossimi anni.