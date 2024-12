Da Sandra Milo a Liam Payne, i grandi addii del 2024

Nel 2024, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della moda hanno lasciato un segno indelebile, venendo commemorati nelle cerimonie funebri. Tra i nomi illustri figura David Soul, l’attore statunitense noto per “Starsky & Hutch”, scomparso il 4 gennaio all’età di 80 anni. La musica è in lutto per la perdita di Ernesto Assante, stimato critico musicale, morto il 26 febbraio a 66 anni.

Il regista Paolo Taviani, premiato con la Palma d’oro per “Padre padrone”, è morto il 29 febbraio, mentre l’1 marzo si è spenta Iris Apfel, icona della moda newyorkese a 102 anni. Il 11 marzo ha lasciato questo mondo Sandra Milo, musa di Fellini, all’età di 90 anni. La scrittrice Maryse Condé, figura di spicco nella letteratura francese, è morta il 2 aprile a 90 anni, così come Gaetano Pesce, designer innovativo, scomparso il 3 aprile a 84 anni.

Lo stilista Roberto Cavalli è morto il 12 aprile a 83 anni, mentre Paul Auster, autore della “trilogia di New York”, è venuto a mancare il 30 aprile a 77 anni. Il mese di maggio ha visto la perdita di noti attori: Bernard Hill, conosciuto per “Titanic”, è morto il 5 maggio, e la Nobel Alice Munro, il 13 maggio a 92 anni.

Il primo giugno ha visto la morte dell’attore Philippe Leroy a 93 anni e il 18 giugno l’attrice francese Anouk Aimée, famosa per “La dolce vita”, è morta a 92 anni. Alain Delon, icona del cinema, è scomparso il 18 agosto a 88 anni, seguito dal britannico John Amos il 21 agosto.

Nel corso dell’anno, il mondo ha pianto anche per la perdita del musicista brasiliano Sérgio Mendes e del leggendario saxofonista Lou Donaldson, entrambi nel mese di settembre. A novembre, il sociologo Franco Ferrarotti si è spento a 98 anni, e il 26 dicembre ha lasciato questo mondo il giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano a 89 anni.

Infine, Olivia Hussey, nota per i ruoli in capolavori di Zeffirelli, è morta il 27 dicembre a 73 anni. Questi addii segnano la fine di un’era per molte figure iconiche e celebri che hanno contribuito al panorama culturale e artistico mondiale.