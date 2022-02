Il successo dei brani del Festival di Sanremo continua senza interruzioni. Questa settimana hanno ottenuto una certificazione anche Insuperabile di Rkomi, Farfalle di Sangiovanni, O Forse Sei Tu di Elisa e Dove Si Balla di Dargen D’Amico.

I brani sopracitati hanno conquistato il disco d’oro per aver venduto 50 mila copie. Unica eccezione Rkomi, che ha già superato le 65 mila unità. Questi si aggiungono a Ovunque Sarai di Irama ed a Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista che hanno ottenuto la medesima certificazione la scorsa settimana. Raddoppia Brividi di Blanco e Mahmood che conquista il secondo disco di platino per aver venduto altre 100 mila copie negli ultimi sette giorni, che si sommano alle 100 mila della scorsa settimana.

Al di là della classifica del Festival di Sanremo, sono loro i veri vincitori. Ed Ana Mena, ovviamente, lei su tutti.

Da Rkomi e Sangiovanni a Elisa: i brani sanremesi nella classifica FIMI dei singoli più acquistati

1 – Mahmood & Blanco (Brividi)

2 – Irama (Ovunque sarai)

3 – La rappresentante di lista (Ciao Ciao)

4 – Sangiovanni (Farfalle)

5 – Dargen D’Amico (Dove si balla)

6 – Elisa (O forse sei tu)

7 – Rkomi (Insuperabile)

8 – Shiva (Pensando a lei)

9 – Tananai (Sess0 occasionale)

10 – Matteo Romano (Virale)

11 – Ditonellepiaga & Rettore (Chimica).

12 – Gianni Morandi (Apri tutte le porte)

13 – Rkomi & Elodie (La coda del diavolo)

14 – Achille Lauro (Domenica)

15 – Blanco (Finché non mi seppelliscono)

16 – Emma (Ogni volta è così)

17 – Noemi (Ti amo e non lo so dire)

18 – Aka7even (Perfetta così)

19 – Ana Mena (Duecentomila ore)

20 – Michele Bravi (Inverno dei fiori)