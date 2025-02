Da rivoluzione politica a simbolo: ecco perché nelle strade di questa città ci sono oltre 400 gnomi di bronzo

Breslavia, capitale della Bassa Slesia in Polonia, è conosciuta per il suo esercito di oltre 400 gnomi di bronzo che popolano la città. Queste statuette, ognuna con una sua storia e una personalità distintiva, non sono solo attrazioni turistiche, ma rappresentano un’eredità storica legata alla ribellione contro il regime comunista. La nascita degli gnomi risale agli anni ’80, quando il movimento di protesta Alternativa Arancione utilizzò l’ironia e i graffiti raffiguranti gnomi per esprimere la propria opposizione. Il 1° giugno 1988 si svolse la famosa Rivolta degli Gnomi, durante la quale molte persone indossarono berretti a punta per manifestare.

Dopo la caduta del comunismo, gli gnomi sembrarono destinati a scomparire fino a quando, nel 2001, un’agenzia pubblicitaria suggerì di adottarli come simbolo della città. Il primo monumento ufficiale fu eretto in ul. Świdnicka. Da allora, il fenomeno è cresciuto, diventando parte integrante della cultura locale. Passeggiando per Breslavia, i visitatori possono incontrare diversi gnomi, come lo Gnomo dei Pierogi e lo Gnomo Amatore, tutti caratterizzati da pose uniche.

I turisti possono utilizzare una mappa o un’app per trovare facilmente queste statue disseminate nella città. Il Rynek, la vivace Piazza del Mercato, è un ottimo punto di partenza per esplorare e scoprire la bellezza di Breslavia, che include luoghi storici come Ostrów Tumski e il Panorama di Raclawice. Ogni settembre si tiene il Festiwal Krasnoludków, un evento internazionale dedicato agli gnomi. Queste sculture in bronzo sono simboli di libertà, creatività e identità collettiva, che raccontano la storia della città attraverso il gioco e l’arte urbana.