Rihanna, Lady Gaga, Kylie Jenner ed anche Victoria Beckham: sono dozzine le celebrità che hanno lanciato nel mercato una propria linea di make up, un profumo o una linea di creme.

Cosa ha spinto cantanti e attrici a lanciare un proprio beauty brand? La risposta è semplice.



E se alla linea di trucchi affiancano anche una linea di vestiti…

Ma in questo articolo non vi parlerò delle loro collezioni di mutande (Britney Spears ne ha fatta davvero una, eh) ma dei loro beauty brand che a quanto pare le farebbero guadagnare molto più della musica.

Solo Rihanna, ad esempio, con la linea di make up Fenty Beauty ha fatturato solo nel 2020 ben 555 milioni di dollari, da aggiungere agli oltre 25 milioni della linea di creme Fenty Skin.

A stilare la classifica dei guadagni del 2020 dei beauty brand delle celebrità è stato Tribe Dynamics che ha inserito le 10 linee più remunerative.

Al primo posto come già scritto c’è Fenty Beaty di Rihanna (presente in classifica anche al settimo posto con Fenty Skin); mentre la medaglia d’argento se la prende Kylie Cosmetics di Kylie Jenner (presente anche al sesto posto con Kylie Skin). Chiude il podio la Haus Laboratories di Lady Gaga.

Al quarto posto troviamo la KKW Beauty di Kim Kardashian, mentre al quinto Rare Beauty di Selena Gomez. Chiudono la classifica Florence by Mills dell’attrice sedicenne Millie Bobby Brown, Honest Beauty di Jessica Alba e la Victoria Beckham Beauty di Posh Spice.

Here, see the top 10 celebrity beauty brands. https://t.co/nil2ZFoPF3

— WWD (@wwd) January 30, 2021