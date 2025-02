Da ricorrente non condotta finalizzata a violenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha annullato un daspo emesso dalla Questura di Perugia nei confronti di un giovane di 20 anni. La sentenza sottolinea che, per l’emissione del provvedimento, è necessaria la dimostrazione di un comportamento concreto del destinatario finalizzato a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, ma tali prove non sono state fornite nel caso specifico.

I fatti risalgono al 15 settembre, al termine di una partita di calcio tra Perugia e Gubbio. Durante il deflusso dei tifosi, le forze di polizia hanno dovuto intervenire per contenere un gruppo di ultras che voleva uscire dall’area protetta. Il ricorrente è stato identificato tramite video mentre fronteggiava gli agenti, con il volto coperto da un passamontagna. Il giorno successivo, la Questura ha emesso un daspo di un anno nei suoi confronti.

L’avvocato del giovane, Tiziana Zeppa Bartoletti, ha contestato l’assenza di comportamenti violenti, evidenziando che non ci sono stati tafferugli o aggressioni durante l’evento. Inoltre, il ragazzo è descritto come incensurato e lavoratore. La sentenza evidenzia che, sebbene il ricorrente fosse travisato, il suo atteggiamento era composto e non suggeriva intenzioni violente.

Infine, si chiarisce che il semplice travisamento del volto non può giustificare l’emissione del daspo, a meno che non sia connesso a comportamenti violenti o minacciosi imminenti, il che non è emerso nel caso in esame.