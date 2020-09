Cellule artificiali comandate geneticamente sono capaci di ‘parlare’ ai neuroni, ‘pilotandone’ la crescita con missioni terapeutiche. Prima fra tutte quella di ‘riparare’ i danni prodotti da malattie neurodegenerative. Apre alla speranza di una “medicina altamente personalizzata” uno studio coordinato dall’università di Trento e finanziato dalla Fondazione Armenise Harvard, pubblicato su ‘Science Advances’. Gli autori hanno creato per la prima volta “cellule artificiali in grado far differenziare i neuroni”, dei “mimi cellulari costruiti in laboratorio” con potenzialità curative.

Fonte