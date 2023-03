Le migliori canzoni di Lady Gaga, la più grande popstar degli anni Duemila: da Poker Face a Shallow.

Lady Gaga è senza ombra di dubbio l’icona della musica pop almeno di quel quinquennio che va dal 2008 al 2013. Ma forse la sua importanza si spinge anche oltre. Il suo peso nel mondo dell’industria musicale è paragonabile a quello avuto da Madonna negli anni Ottanta, senza per questo volerle per forza mettere in parallelo. Insomma, c’è un pop prima di Gaga e pop dopo Gaga. Sta a noi scegliere quale preferire (se proprio dobbiamo preferirne uno). Riascoltiamo insieme cinque dei suoi brani migliori.

Lady Gaga: le canzoni migliori

Sul talento di Lady Gaga nessuno può avere dubbi. Miss Germanotta è capace di scrivere e comporre come poche altre star del mondo della musica, ha una voce versatile e precisa, si esprime al meglio in ogni veste ed è dotata di un carisma naturale fuori dal comune. Pur avendo pubblicato relativamente pochi album nella sua carriera, ha già inciso brani capaci di segnare un’epoca. Ecco cinque dei suoi pezzi più rappresentativi.

Lady Gaga

Lady Gaga – Poker Face

Singolo estratto dall’album The Fame nel 2008, Poker Face conferma il successo di Gaga, che già si era imposta all’attenzione mondiale con Just Dance. Anche qui stiamo parlando di un pezzo dance/elettropop capace di conquistare le masse e diventare un vero e proprio tormentone, segnando un’epoca musicale e facendo diventare la Germanotta un’icona.

Di seguito il video ufficiale di Poker Face:

Lady Gaga – Alejandro

Altro singolo di grandissimo successo, tratto dall’EP The Fame Monster del 2010, è stato scritto dalla stessa Gaga con RedOne, produttore tra l’altro del pezzo.

Ecco il video ufficiale di Alejandro:

Lady Gaga – Born This Way

Title track dell’album del 2011 dell’artista, è un altro dei suoi più grandi successi commerciali dance pop. Nonostante la presa sul pubblico, parte della critica lo bocciò per via di un’eccessiva somiglianza a Express Yourself di Madonna, brano del 1989.

Questo il video ufficiale di Born This Way:

Lady Gaga – Yoü and I

Altro singolo estratto dall’album Born This Way, ma di genere totalmente differente. L’artista sveste i panni da ‘discotecara’ per mettere quelli di cantautrice con venature country rock. Ne viene fuori una power ballad di grande pregio, ispirata tra l’altro alla sua storia d’amore con Lüc Carl.

Di seguito il video ufficiale di You and I:

Lady Gaga – Shallow

E a proposito di country rock, come non concludere questa breve playlist se non con Shallow, il pluripremiato brano scritto dalla cantautrice, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt e cantato dalla stessa Gaga e Bradley Cooper, vincitore dell’Oscar per la Miglior canzone originale. Una piccola gemma nella carriera di un’artista che ha dimostrato di poter spaziare agilmente tra i generi, senza perdere la propria identità. Ecco il video ufficiale di Shallow: