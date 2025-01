”Da pm Fava accesso abusivo per creare dossier”

Il 10 luglio, i giudici di Perugia hanno condannato l’ex pm Stefano Rocco Fava a cinque mesi di reclusione (pena sospesa) per accesso abusivo a sistemi informatici, mentre lo hanno assolto dalle accuse di abuso d’ufficio e concorso in rivelazione di segreti d’ufficio. Secondo la sentenza, Fava, sostituto procuratore a Roma all’epoca dei fatti, si era introdotto abusivamente nel sistema informatico Sicp e nel Tiap, acquisendo verbali e sentenze per scopi estranei a quelli per cui il suo accesso era autorizzato. L’accusa sosteneva che Fava volesse avviare una campagna mediatica contro l’allora procuratore Pignatone e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, cercando di raccogliere informazioni per screditarli e danneggiarli.

Nel processo, Fava è stato accusato di avere stampato non solo la sentenza, ma anche i verbali del procedimento senza un chiaro motivo di denuncia, per creare un dossier contro i suoi superiori. I giudici hanno ritenuto inconsistente la giustificazione di Fava, che sosteneva di non aver avuto tempo di denunciare, poiché convocato per un interrogatorio oltre venti giorni dopo l’accesso abusivo. Hanno inoltre sottolineato che la decisione di non impugnare una sentenza assolutoria non costituiva una violazione del dovere di imparzialità.

Riguardo all’incarico conferito a Domenico Ielo, fratello di Paolo, i giudici hanno evidenziato che la scelta era avvenuta oltre due anni dopo la sentenza assolutoria nei confronti di Bruno Brunella, e non riconduceva a irregolarità o corruzione. Fava, anziché denunciare, cercava di “sensibilizzare” ambienti favorevoli a lui, come dimostrato dai suoi contatti frequenti con Palamara, noto per il suo astio verso Pignatone e Ielo.

Infine, i giudici hanno chiarito che le prove non erano sufficienti per sostenere le accuse di rivelazione di segreti d’ufficio. Le notizie pubblicate non erano esclusive di Fava e non potevano giustificare una responsabilità penale. La sentenza ha stabilito che non vi fossero evidenze di comportamenti illeciti ma piuttosto una connivenza morale, escludendo quindi la penale responsabilità per Fava e Palamara.