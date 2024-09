Da PitCrew a concorrente: Megui Yeillow è ora una regina di Drag Race España

La quarta stagione di Drag Race España segna un momento storico per il franchise, poiché per la prima volta un membro della PitCrew diventa concorrente. Guillermo Flores, già parte del cast della PitCrew nelle prime tre edizioni regolari e nell’edizione All Stars, ha deciso di mettersi in gioco come drag queen, adottando il nome d’arte di Megui Yeillow. Nel video di presentazione, Megui si descrive come la “regina palestrata”, citando la sua abilità con “addominali, panca, bicipiti e ballo”. Tuttavia, nonostante la sua esperienza nel programma, non riceverà favoritismi rispetto agli altri concorrenti, contrariamente a quanto avviene con alcuni partecipanti anglofoni nel Global All Stars.

La nuova stagione di Drag Race España sarà trasmessa a partire dal 22 settembre. Il cast fisso del programma includerà Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi e Javier Calvo, noti per il loro ruolo di giudici. Le concorrenti di questa edizione sono dodici, comprendendo drag queen di diverse personalità e stili. Le regine in gara sono: Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa!?, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo, Porca Theclubkid, Shani LaSanta e Vampirashian.

L’ingresso di Megui nella competizione rappresenta una novità intrigante, considerando la sua familiarità con il contesto dello show e le dinamiche di gara. Tuttavia, si preannunciano sfide difficili, dato che il suo status di ex membro della PitCrew potrebbe non offrirle i vantaggi sperati. Le attese sono alte per questa stagione, e l’entusiasmo è palpabile tra i fan. Con un cast variegato e talentuoso, Drag Race España promette di intrattenere e sorprendere, mantenendo viva la tradizione di spettacolo e creatività tipica del franchise.

In sintesi, la quarta stagione di Drag Race España si distingue non solo per la presenza di Megui Yeillow come concorrente, ma anche per il ricco e variegato cast di drag queen pronto a darsi battaglia per il titolo, promettendo performance memorabili e colpi di scena.