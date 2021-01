Da Pianeti a Poesia senza veli, ecco le canzoni più belle del repertorio musicale di Ultimo, apprezzato cantautore italiano.

Ultimo è uno dei cantautori italiani più apprezzati del nostro panorama musicale. Seppur giovane, ha dimostrato di avere un modo di scrivere maturo e profondo, che ha raccolto fan sia tra i più giovani che tra gli ascoltatori più grandi. Niccolo Moriconi – questo il suo vero nome – ha partecipato, nel 2018, al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria delle “Nuove proposte”. Scopriamo insieme le 5 migliori canzoni della sua discografia.

Ultimo

Ultimo, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Pianeti, canzone presente nell’album omonimo, pubblicato nel 2017. Funge da primo estratto di questo lavoro discografico, il cui video musicale è stato girato da Emanuele Pisano. La title track, come lui stesso spiega quanto segue: “Molti di voi mi hanno chiesto il perché di questa scelta… Io sono un sognatore, da sempre…e non ho mai voluto perdere la mia voglia di evadere […] Sapendo che almeno nella fantasia, quello che nel mondo è un semplice sasso, io posso trasformarlo in un pianeta“.

Il video di Pianeti:

Passiamo a I tuoi particolari, brano contenuto nell’album Colpa delle favole, pubblicato nel 2019. In questo testo, il cantautore parla dei piccoli dettagli e delle cose che non si considerano prima che una storia finisce e diventa un ricordo.

Il video di I tuoi particolari:

C’è, poi, Sogni appesi, canzone presente nell’album Pianeti, pubblicato nel 2017. La canzone ha ottenuto una doppia certificazione platino dalla FIMI, visto che ha venduto più di 100 mila copie nel nostro paese. Per quel che concerne il significato, Ultimo ha rivelato il perché ha scritto questo brano: “Per racchiudere il senso di incomprensione che ho provato…a volte mi rinchiudo e mando tutto all’aria e allontano anche le persone che mi vogliono bene. È un pezzo che risalta le mie debolezze, come quasi tutti i miei brani. L’ho scritto per chi ha perso la fiducia in se stesso“.

Il video di Sogni appesi:

Ultimo, Il ballo delle incertezze e Poesia senza veli

Menzioniamo anche Il ballo delle incertezze, canzone presente nell’album Peter Pan, pubblicato nel 2018. Vincitore del premio Nuove Proposte a Sanremo 2018 e del Premio Lunezia, “per le parole in perfetto equilibrio con un crescendo musicale che tiene sospesi fino alla fine. La voce tesa e convincente ne completa il messaggio musical-letterario”.

Il video di Il ballo delle certezze:

Infine, citiamo Poesia senza veli, brano presente nell’album Peter Pan del 2017. Come spiega Ultimo, la canzone rappresenta “una dichiarazione d’amore senza censure, senza veli appunto, vista con gli occhi di un bambino. Ho pensato: se fossi un bambino, come le direi che l’amore è in ogni cosa”.

Il video di Poesia senza veli: