da Per te a Tears in Heaven

Le migliori canzoni dedicate ai figli italiane e straniere: da Per te di Jovanotti alla drammatica Tears in Heaven di Eric Clapton.

Il rapporto tra genitori e figli è un rapporto speciale, che va oltre il legame di sangue. Anche per questo ha spesso ispirato ad alcuni artisti opere di incommensurabile valore. Non è esente da questo discorso la musica. Sono tante, e tutte molto emozionanti, le canzoni dedicate ai figli dai grandi cantanti della nostra musica, e non solo.

Da Eros Ramazzotti a Jovanotti, da Laura Pausini a Elisa, senza dimenticare Ligabue e Vasco Rossi. Tutti i cantautori genitori si sono prima o poi cimentati in canzoni dedicate ai propri eredi. Andiamo a riascoltare alcune delle più belle!

Jovanotti

Canzoni italiane dedicate ai figli

Una delle più celebri canzoni dedicate ai figli è di certo Per te di Jovanotti. Non un pezzo molto originale, ma non c’è forse brano più sincero e delicato della hit scritta da Lorenzo nel 1999 e indirizzato alla piccola Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998.

Riascoltiamola insieme. Ecco Per te:

L’abbiamo cantata a squarciagola per anni e anni, spesso non concentrandoci su un testo davvero intenso ed emozionante. Stiamo parlando di Avrai, uno dei cavalli di battaglia nella carriera di Claudio Baglioni, scritta nel 1982 in onore di suo figlio Giovanni, venuto al mondo il 19 maggio.

Ecco la splendida Avrai:

E terminiamo questo terzetto di canzoni italiane con un brano che è valso al proprio interprete anche la vittoria del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Angelo, straordinario brano di Francesco Renga dedicato alla figlia Jolanda, nata poco prima del festival dalla sua relazione con Ambra Angiolini.

Questo il video di Angelo:

Canzoni dedicate ai figli straniere

Apriamo questa seconda parte di questa playlist dedicata ai figli con quello che forse è il pezzo in assoluto più bello mai scritto da un padre per il proprio erede. Stiamo parlando di Father and Son di Cat Stevens. Un capolavoro musicale, semplice ed emozionante, con un testo che in un dialogo esprime tutte le paure di un padre.

Riascoltiamo insieme Father and Son:

Meno emozionante, ma forse ancora più famosa, Isn’t She Lovely è il dolcissimo pezzo pop scritto dal mitico Stevie Wonder per la nascita della figlia Aisha nel 1976.

Ecco l’audio di Isn’t She Lovely:

Chiudiamo con la straziante Tears in Heaven, capolavoro assoluto di Eric Clapton, dedicata al figlio Conor, avuto da Lory Del Santo e morto tragicamente a 4 anni dopo essere caduto dal 53esimo piano di un grattacielo a New York.

Ecco il video ufficiale di Tears in Heaven: