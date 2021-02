Sono 11 al momento (mancano ancora poco più di 20 giorni alla fine dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip) i concorrenti famosi che sono stati squalificati dal reality show.

5 edizioni, 93 concorrenti e come già detto ben 11 squalifiche da segnalare, da Pamela Prati (la prima) ad Alda D’Eusanio (l’ultima).

Nel 2016, durante la prima edizione del Grande Fratello Vip, vennero espulsi Pamela Prati e Clemente Russo. La prima (che si è candidata per tornare in gioco il prossimo anno) è stata cacciata per aver più volte infranto il regolamento (aprendo porte che non avrebbe dovuto aprire, rifiutandosi di indossare il microfono e nascondendosi negli armadi); mentre il secondo per aver pronunciato la frase “io l’avrei lasciata morta nel letto” in risposta a Stefano Bettarini che gli aveva confessato di aver trovato una sua ex a letto con un altro.

Anche la seconda edizione del GF Vip ha segnato quota due squalifiche: Marco Predolin e Gianluca Impastato, entrambi per mezze presunte bestemmie pronunciate in piena notte e riportate dal popolo di Twitter. Lo stesso anno Veronica Angeloni pronunciò l’iconico “camalow”, ma la polemica sulla presunta bestemmia non ebbe neanche modo di nascere perché lei venne eliminata dal televoto settimanale il giorno stesso.

E se durante la terza edizione non è stato squalificato nessuno, l’anno successivo (con Alfonso Signorini al comando) sono stati espulsi altri due concorrenti: Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia. Il primo per aver pronunciato frasi sessiste e violente, mentre la seconda per offese a stampo mafioso.

E’ la quinta edizione ad aver fatto incetta di squalifiche: il primo è stato Fausto Leali (per frasi razziste), seguito da Denis Dosio (per presunta bestemmia), Stefano Bettarini (per presunta bestemmia), Filippo Nardi (per frasi sessiste e violente) ed infine Alda D’Eusanio (per essere stata querelata da Laura Pausini dopo le frasi diffamatorie sul suo compagno).